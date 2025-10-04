Pensión Bienestar: Beneficiarios que recibirán la tarjeta a partir del 7 de octubre 2025

A partir del martes 7 de octubre de 2025, el Gobierno de México comenzará con una nueva etapa de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, dirigida a un grupo específico de beneficiarios. En esta ocasión, se trata de las mujeres que forman parte del programa Pensión Mujeres Bienestar, creado para respaldar económicamente a quienes aún no cumplen 65 años, pero que requieren apoyo para cubrir sus necesidades básicas.

De acuerdo con lo informado por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, en esta fase recibirán su tarjeta aquellas mujeres que tienen entre 60 y 62 años de edad y que realizaron su registro durante la convocatoria del mes de agosto. Este grupo aún no puede acceder a la pensión universal para adultos mayores de 65 años, pero fue incorporado en este nuevo esquema de apoyos sociales.

En el transcurso del mes de octubre se distribuirán cerca de 2 millones de tarjetas, con lo que se espera que el padrón del programa supere los 3 millones de beneficiarias antes de que termine el año.

El calendario de entrega de las Tarjetas Bienestar seguirá, como es costumbre, el orden establecido por la inicial del primer apellido, como ocurre con otros programas sociales. Las beneficiarias serán notificadas mediante un mensaje SMS enviado directamente a su teléfono celular, en el que se les indicará el día, hora y lugar para recoger su plástico.

En cuanto al monto de apoyo, el programa Pensión Mujeres Bienestar deposita 3 mil pesos cada dos meses a las beneficiarias. Sin embargo, quienes reciban la tarjeta en este periodo deberán esperar hasta el mes de noviembre para que su primer pago quede reflejado en la cuenta del Banco del Bienestar.

Con esta programa, el Gobierno de México busca ampliar la cobertura de apoyos económicos y reconocer el trabajo no remunerado de millones de mujeres que, sin tener acceso a la pensión universal de 65 años, requieren de un ingreso que les permita solventar gastos básicos y mejorar su calidad de vida.

