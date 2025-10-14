Pensión IMSS: pago de noviembre 2025 no será el primer día del mes; esta es la fecha oficial

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer a principios de este año el calendario oficial de pagos de pensiones para el año 2025, y en él se confirma que el depósito correspondiente a noviembre no se realizará el primer día del mes, como ocurre de manera normal, sino que llegará unos días después.

De acuerdo con el calendario publicado por el propio IMSS, el pago de la pensión de noviembre de 2025 será el lunes 3, por lo que los beneficiarios deberán tener presente esa fecha para evitar alguna confusión al momento de revisar sus depósitos.

Esta variación se debe a que el 1 de noviembre de 2025 caerá en sábado, un día inhábil para las operaciones bancarias, y el 2 de noviembre, es domingo, por lo que tampoco es opción. Por ello, el instituto ajustó el pago al lunes siguiente, garantizando que el dinero estén disponible desde temprano en ese día.

El IMSS señala que los pensionados pueden consultar el estado de su depósito directamente en su banco o acudiendo a los cajeros automáticos. Además, recuerda que el dinero solo está disponible a partir de la fecha de depósito y no antes.

En noviembre también se prevé el depósito del aguinaldo, un beneficio adicional que aplica para quienes reciben pensión bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, específicamente en los casos de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez. Este dinero extra equivale a una mensualidad de la pensión y representa un ingreso importante en la recta final del año.

Finalmente, el IMSS reitera que el último pago de pensión del año se realizará el lunes 1 de diciembre de 2025, cerrando así el calendario oficial de depósitos de este 2025.

Calendario de pagos IMSS 2025

Enero: jueves 2

Febrero: martes 4

Marzo: lunes 3

Abril: martes 1

Mayo: viernes 2

Junio: lunes 2

Julio: martes 1

Agosto: viernes 1

Septiembre: lunes 1

Octubre: miércoles 1

Noviembre: lunes 3

Diciembre: lunes 1

