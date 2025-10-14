Martes, 14 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Beca Rita Cetina: ¡Última semana de pagos! Apellidos que cobran mañana 15 de octubre

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos por familia

Por: El Informador

¿Qué letras reciben depósito mañana miércoles 15 de octubre? ESPECIAL / PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR

La Beca Rita Cetina es el apoyo económico bimestral que el Gobierno de México brinda a todos los estudiantes de secundaria pública.

El pago actual corresponde al primer depósito del ciclo escolar 2025-2026. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, millones de estudiantes ya han sido beneficiados y continuarán recibiendo su apoyo durante esta semana.

¿Qué letras reciben depósito mañana miércoles 15 de octubre?

El Banco del Bienestar, en coordinación con Programas para el Bienestar, publicó el calendario oficial de pagos. Según dicha información, este miércoles 15 de octubre corresponde el depósito a los beneficiarios cuyos apellidos inician con la letra "R".

Más apoyo si tengo dos o más hijos inscritos

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos por familia. No obstante, en los casos donde existan dos o más hijos registrados en el programa, se entregan 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

*Con información de SUN

