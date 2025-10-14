Wall Street cierra mixto tras el renovado pulso comercial EU-China y planes de la Fed

Wall Street cerró este martes en terreno mixto tras el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que han generado volatilidad en bolsa, y los planes de la Reserva Federal sobre su programa de ajuste cuantitativo.

Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subió un 0.44 %, hasta 46.270 puntos, mientras que el S&P 500 cedió un 0.16 %, para quedar en 6.644 unidades, y el Nasdaq recortó un 0.76 %, hasta 22.521 enteros.

Pekín impuso ayer sanciones a cinco filiales estadounidenses de la surcoreana Hanwha Ocean por motivos de seguridad nacional, y hoy impuso aranceles especiales sobre los buques de propiedad, operación o bandera estadounidense.

Washington, que aplica también desde hoy recargos a las embarcaciones chinas, ha amenazado con imponer aranceles del 100 % a todos los productos chinos el 1 de noviembre en respuesta a las nuevas restricciones chinas a la exportación de tierras raras.

El presidente estadounidense, Donald Trump, pretendió rebajar las tensiones el domingo con un mensaje en su red social Truth Social en el que quitó importancia al asunto y prometió a China que "todo estará bien", lo que impulsó ayer a la bolsa en general.

No obstante, Trump cambió de parecer este martes y criticó unas compras de soja insuficientes por parte de China, amenazando con vetar la importación de aceites chinos para cocinar "como castigo".

Tras ese comentario, se disparó cerca del 10 % la volatilidad en bolsa, medida por el índice Vix del mercado CBOE, apodado "el indicador del miedo".

En paralelo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugirió hoy que el banco central está cerca de finalizar el programa de reducción de su cartera de bonos y otros instrumentos conocido como contracción o ajuste cuantitativo ('Quantitative tightening', o QT en inglés).

Además, la gran banca estadounidense publicó este martes resultados trimestrales mayormente sólidos, ya que JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs y Citigroup reportaron ganancias que superaron las expectativas de los analistas.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, que cerró en verde, destacó el avance de Walmart (5 %) y Caterpillar (4.50 %), frente a la caída de Nvidia (-4.40 %) y Salesforce (-3.6 %).

