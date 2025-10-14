Con motivo del partido amistoso entre México y Ecuador, que se disputará este martes 14 de octubre en el Estadio Akron, el Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Zapopan pondrán en marcha el sistema de transporte “Park and Ride”, como parte de los preparativos rumbo al Mundial de 2026. Esta estrategia busca facilitar el acceso al estadio y reducir el tráfico en las inmediaciones del inmueble.

El esquema permitirá a los aficionados dejar su vehículo en puntos designados y ser trasladados en autobuses hasta el estadio. Para este encuentro, se habilitarán dos sitios: el estacionamiento “Titanes”, en el Parque Metropolitano, y el Auditorio Telmex. El servicio operará de 17:00 a 19:00 horas en ambos sentidos, y el regreso será 30 minutos después de finalizado el partido.

El uso del sistema será mediante reservación previa a través de la aplicación Parkit, ya que el cupo es limitado. Esta implementación forma parte de un ensayo logístico que servirá como prueba para los encuentros de repechaje en marzo y los partidos que Guadalajara albergará durante la Copa del Mundo.

Además del transporte, se desplegará un operativo de seguridad reforzado con la participación de diversas corporaciones estatales y municipales, incluyendo cinco filtros de revisión y vigilancia en los accesos al estadio. El partido será también una prueba clave para evaluar protocolos de movilidad y seguridad de cara al 2026.

SV