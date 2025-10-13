La Selección Mexicana tendrá una prueba más este martes 14 de octubre ante Ecuador, en el segundo compromiso de la fecha FIFA del décimo mes de 2025. El encuentro se disputará en el Estadio AKRON de Guadalajara, Jalisco, y comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo llegan México y Ecuador a este partido amistoso?

Para este encuentro se esperan versiones distintas de México y Ecuador, dos selecciones que dejaron sensaciones negativas en su primer amistoso de esta fecha FIFA.

En el caso de Ecuador, el equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece buscará ofrecer una imagen más competitiva tras el pobre desempeño mostrado ante Estados Unidos, partido que terminó 1-1 y se disputó en Austin, Texas.

Por su parte, la afición mexicana espera una reacción del conjunto tricolor, luego de la dura derrota por 4-0 frente a Colombia, un resultado que generó preocupación y críticas hacia el equipo comandado por Javier "Vasco" Aguirre en el duelo celebrado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

El partido se podrá seguir en vivo a través de televisión abierta, restringida y plataformas de streaming.

Alineaciones probables México vs Ecuador

México: Acevedo; Reyes, Montes, Vásquez, Chávez; Lira, Ruiz, Rodríguez; Quiñones, Berterame, Giménez. DT: Javier Aguirre.

Acevedo; Reyes, Montes, Vásquez, Chávez; Lira, Ruiz, Rodríguez; Quiñones, Berterame, Giménez. DT: Javier Aguirre. Ecuador: Galíndez; Estupiñán, Pacho, Ordoñez, Franco; Alcívar, Vite, Páez; Yeboah, Preciado, Valencia. DT: Sebastián Beccaecce.

Dónde ver EN VIVO el partido amistoso México vs Ecuador

Fecha y hora: Martes 14 de octubre, 20:30 horas

Martes 14 de octubre, 20:30 horas Sede: Estadio AKRON, Guadalajara, Jalisco

Estadio AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión (canales): TUDN, Canal 5, Azteca 7, ViX Gratis

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

