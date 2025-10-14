Después de 260 días desde el último juego que disputaron en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y sólo un mes de descanso, tras haber finalizado su participación en la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los Charros de Jalisco están de regreso para iniciar la defensa de su título en el circuito invernal y tratar de obtener un bicampeonato inédito en la historia de la novena albiazul.

Con las ilusiones renovadas, un roster que trató de mantener a su columna vertebral que consiguió actuaciones destacadas tanto en la LMP como en la LMB, y sosteniendo a Benjamín Gil, el artífice de los éxitos cosechados en los últimos meses, Jalisco saldrá a escena en la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico ante los Águilas de Mexicali este miércoles 15 de octubre a las 21:30 horas en el estadio Nido de los Águilas.

Hombres como Michael Wielansky, Luis Iván Rodríguez, Mateo Gil, Carlos Mendívil y Trevor Clifton, repetirán su estadía con Charros, luego de haber defendido la franela jalisciense en la campaña anterior de la LMP y también en el circuito veraniego. A ellos, se suman jugadores que fueron claves en la obtención del tercer título de Jalisco en invierno, tales como Julián Ornelas, Reynaldo Rodríguez, Ronald Medrano, Alemao Hernández y Japhet Amador.

Asimismo, se realizaron nuevas contrataciones para seguir fortaleciendo la competencia interna con las llegadas de Jackson Goddard, pitcher abridor que se sumará a la rotación, Black Whitney, brazo lanzador que formará parte del bullpen, y Bligh Madris, outfielder que llegó a jugar en la MLB con los equipos de Detroit, Houston y Pittsburgh. Los tres beisbolistas son de origen estadounidense.

Los Charros llegarán ante Mexicali después de haber ganado su último compromiso de pretemporada ante los Venados de Mazatlán, mismo que se disputó en Utah, Estados Unidos, y en el cual propinaron una paliza de 10-2, con una actuación ofensiva sobresaliente por parte de Ornelas, Daniel Castro y Mendívil.

Esta será la segunda vez que Charros y Águilas se vean en un juego inaugural de la LMP, ya que en la temporada 2014-15, también se toparon en el inicio de la campaña y fueron los de Mexicali quienes se llevaron la victoria por un contundente resultado de 1-8.

Posterior a que se lleve a cabo el compromiso en el estadio Nido de las Águilas, las acciones de la serie inaugural se trasladarán al estadio Panamericano para el jueves 16 de octubre a las 20:00 horas, donde se espera una celebración en grande para recibir al vigente monarca de la competencia.

