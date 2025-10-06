Lunes, 06 de Octubre 2025

Pensión IMSS: ¿Qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

Las pensiones para jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social tendrán un aumento gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar

Por: El Informador

El Fondo de Pensiones para el Bienestar complementará el monto de la pensión IMSS. ESPECIAL

Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el Gobierno de México ha confirmado que habrá un aumento en las pensiones para jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a partir del 2026. Aquí te decimos de qué se trata este fondo y todos los detalles sobre el incremento.

¿Qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

De acuerdo con el portal web del Gobierno de México, el Fondo de Pensiones para el Bienestar es una bolsa de recursos integrada por aportaciones de diferentes instituciones que tiene como objetivo complementar la pensión del IMSS.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar complementará el monto de la pensión IMSS, con el objetivo de contribuir a que los derechohabientes tengan una vejez digna.

Este complemento económico solidario se suma al monto de la pensión que corresponda a la persona trabajadora. Con esto, cada titular puede recibir hasta 17 mil 364 pesos mensuales, monto que equivale al salario mensual promedio registrado en el año 2025 por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que deberá actualizarse el 1º de enero de cada año, de acuerdo con la inflación estimada para el año correspondiente.

¿Qué pensionados del IMSS recibirán un aumento en 2026 con el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

Este beneficio está dirigido a las personas que cotizaron al IMSS después del primero de julio de 1997.

El complemento estará sujeto a la suficiencia del Fondo, así como a las reglas que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

MB
 

