CURP Biométrica: ¿Por qué se dice que será obligatoria en octubre?

La implementación de la CURP biométrica, una evolución de la Clave Única de Registro de Población que integra datos como las huellas dactilares a su formato, ha despertado dudas diversas entre los mexicanos, entre ellos su obligatoriedad.

De acuerdo con el Gobierno de México, este nuevo formato de la CURP tiene el propósito de ampliar las posibilidades de identificación, por lo que tendrá el mismo valor que la INE o el pasaporte. Asimismo, el documento pretende reforzar la seguridad para reducir el riesgo de robo de identidad y agilizar trámites.

¿La CURP biométrica será obligatoria en octubre de 2025?

Se dice que la CURP biométrica será "obligatoria" en el mes de octubre debido a que a partir del día 16 todas las dependencias de gobierno, instituciones públicas y organismos privados estarán obligados a aceptarla como documento oficial de identificación, según explicó Arturo Arce Vargas, titular del Registro Nacional de Población (Renapo).

Pese a esto, las autoridades, entre ellas la Presidenta Claudia Sheinbaum, han aclarado en múltiples ocasiones que el trámite de la CURP biométrica es completamente voluntario, es decir, que cada mexicano puede decidir solicitarla brindando sus datos o no.

¿Cómo se tramita la CURP biométrica?

El trámite de la CURP biométrica se debe realizar de forma presencial en las oficinas del Registro Civil o en los 145 módulos del Renapo distribuidos a nivel nacional. El proceso también podrá realizarse en línea a través del portal de Llave MX, siempre que los datos del ciudadano hayan sido recopilados previamente por otras dependencias, como el INE o el SAT.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la CURP biométrica?

Acta de nacimiento actualizada y certificada.

CURP tradicional, validada por el Renapo.

Identificación oficial vigente con fotografía (credencial INE, pasaporte, cédula profesional).

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Correo electrónico activo y número celular.

¿Qué información contendrá la CURP biométrica?

Además de los datos básicos como nombre, fecha y lugar de nacimiento, la CURP biométrica incluirá:

Huellas dactilares de ambas manos

Escaneo de iris

Fotografía digital del titular

Firma electrónica

