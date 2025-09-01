Lunes, 01 de Septiembre 2025

Calendario Pensión Bienestar: ¿Recibiré pago en septiembre si me inscribí en agosto?

En agosto se habilitaron nuevos periodos de registro para la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar

Los pagos de las Pensiones se depositan en las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios. ESPECIAL

Este lunes 1 de septiembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el calendario oficial de pagos por letra de las Pensiones del Bienestar, incluida la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

De acuerdo con la información proporcionada por la funcionaria, los depósitos arrancan este lunes 1 de septiembre y concluirán el jueves 25 del mismo mes.

En agosto se habilitaron nuevos periodos de registro para la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, en los Módulos del Bienestar distribuidos en la República Mexicana.

En este escenario, la pregunta de si los nuevos beneficiarios podrán recibir su primer depósito en septiembre ronda en estas personas.

¿Recibiré pago de la Pensión Bienestar en septiembre si me inscribí en agosto?

De acuerdo con el sitio oficial de Programas para el Bienestar, las personas que se incorporaron a estos programas sociales el pasado mes de agosto no recibirán depósito en septiembre, ya que la entrega de sus tarjetas del Banco del Bienestar está en proceso.

Una vez que los beneficiarios tengan la tarjeta en sus manos, comenzarán a recibir pagos bimestrales de 6 mil 200 pesos, en el caso de la pensión para adultos mayores, y 3 mil pesos en la pensión para mujeres.

Calendario confirmado de pagos Pensión Bienestar agosto 2025

Lunes 1 de septiembre: A

Martes 2 de septiembre: B

Miércoles 3 de septiembre: C

Jueves 4 de septiembre: C

Viernes 5 de septiembre: D, E, F

Lunes 8 de septiembre: G

Martes 9 de septiembre: G

Miércoles 10 de septiembre: H, I, J, K

Jueves 11 de septiembre: L

Viernes 12 de septiembre: M

Lunes 15 de septiembre: M

Miércoles 17 de septiembre: N, Ñ, O

Jueves 18 de septiembre: P, Q

Viernes 19 de septiembre: R

Lunes 22 de septiembre: R

Martes 23 de septiembre: S

Miércoles 24 de septiembre: T, U, V

Jueves 25 de septiembre: W, X, Y, Z

 ESPECIAL
