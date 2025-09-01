Pensión Bienestar: ¿Cuánto cobran los bancos de comisión por retirar el pago en septiembre?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, junto con la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Apoyo a Madres Trabajadoras son programas con una importancia considerable en el territorio nacional, pues a través de ellos el Gobierno de México pretende apoyar a grupos vulnerables.

Los pagos de estos programas, de distintos montos, suelen dispersarse al mismo tiempo cada dos meses en las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios.

Este mes, las autoridades del programa se encuentran dispersando los recursos correspondientes al pago del bimestre septiembre-octubre, es decir, el quinto del año.

En este escenario, aquí te traemos la lista actualizada de los montos que los bancos cobran por retirar el dinero en sus cajeros automáticos.

¿Cuánto cobran de comisión los bancos por retirar la Pensión Bienestar?

Los cajeros del Banco del Bienestar son los únicos que permiten el retiro del dinero de programas sociales sin cobrar una comisión. Para el resto de las instituciones financieras, tanto el servicio de consulta de saldo como el retiro de efectivo, se deben pagar. Te dejamos el costo de algunas comisiones actualizadas:

BBVA:

Retiro de efectivo: 34.22 pesos.

Consulta de saldo: 12.76 pesos.

Inbursa:

Retiro de efectivo: 22 pesos.

Consulta de saldo: 12.50 pesos.

BanBajío:

Retiro de efectivo: 23.20 pesos.

Consulta de saldo: 8.12 pesos.

Citibanamex:

Retiro de efectivo: 30.74 pesos.

Consulta de saldo: 11.60 pesos.

Banorte:

Retiro de efectivo: 31.32 pesos.

Consulta de saldo: 11.60 pesos.

HSBC:

Retiro de efectivo: 35 pesos.

Consulta de saldo: 13.63 pesos.

¿Qué programas del Bienestar dan pagos en septiembre y de cuánto?

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos por cada niño de 0 a 4 años registrado y 3 mil 720 si el niño tiene una discapacidad hasta los 6 años.

La tarjeta de los programas del Bienestar puede usarse como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

