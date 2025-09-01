Lunes, 01 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad este primer día de septiembre de 2025

A las 8:00 am de este lunes 01 de septiembre de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Índice de calidad del aire en zonas del AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este lunes 01 de septiembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena en la mayoría de las zonas.

Índice de calidad del aire:

Santa Margarita: 15 puntos IMECA 
Santa Anita: 25 puntos IMECA 
Las Pintas: 31 puntos IMECA 
Miravalle: Sin datos IMECA
Tlaquepaque: 24 puntos IMECA
Oblatos: 23 puntos IMECA
Santa Fe: 43 puntos IMECA

Afectaciones

Población en general:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Disfruta actividades al aire libre

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta actividades al aire libre

MV

Temas

  • Calidad del Aire AMG
  • Salud
  • Semadet
  • Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco

