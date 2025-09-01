Lunes, 01 de Septiembre 2025

Pensión Bienestar: Estos apellidos reciben su pago HOY 01 de septiembre de 2025

Los pagos de la Pensión Bienestar corresponden al bimestre septiembre-octubre 2025

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de la Pensión Bienestar? EL INFORMADOR / ARCHIVO

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, difundió a través de su cuenta de X, el tan esperado calendario oficial de los depósitos de todos los apoyos de la Pensión Bienestar.

Los pagos corresponden al bimestre septiembre-octubre 2025.

Desde este 1 y hasta el 25 de septiembre se realizará el depósito de la Pensión Mujeres con Bienestar, Pensión Adulto Mayor, Pensión para las personas con Discapacidad y la de Madres Trabajadoras.

LEE: Pensión Bienestar: Calendario OFICIAL de pagos de septiembre 2025

La funcionaria recordó en su publicación, que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, a partir de ese día estarán disponibles tus recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de la Pensión Bienestar?

  • Adultos mayores: 6,200 pesos.
  • Personas con discapacidad: 3,200 pesos.
  • Madres trabajadoras: entre 1,650 y 3,720 pesos según el número de hijos.
  • Mujeres Bienestar (63 y 64 años): 3,000 pesos.

Hoy lunes 01 de septiembre reciben su depósito los apellidos que comienzan con la letra “A”.

Aquí te compartimos el calendario:

 ESPECIAL / SECRETARÍA DEL BIENESTAR
