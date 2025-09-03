Pensión Bienestar: ¿Cuándo es el último pago de septiembre?

En este mes de septiembre inician los pagos del bimestre septiembre-octubre de la Pensión Bienestar.La Pensión Bienestar es una iniciativa social del Gobierno de México que otorga un respaldo económico a las personas adultas mayores del país.Los pagos se realizan cada dos meses; de esta manera, a partir de los 65 años, los adultos mayores reciben 6 mil 200 pesos bimestrales a través de la Pensión Bienestar.En este mes se pagará el bimestre de septiembre-octubre de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.El pago de los recursos se efectuará de forma directa a través del Banco del Bienestar, siguiendo un orden alfabético que comenzará el 1 de septiembre con los beneficiarios cuyos apellidos inicien con la letra A.El pago final de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre se realizará el próximo 25 de septiembre para los beneficiarios cuyos apellidos comiencen con W, X, Y o Z.Para conocer las demás fechas de pago se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: bienestar.gob.mx Asimismo, para brindar mejor atención, el depósito se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido del derechohabiente.Antes de utilizar tu tarjeta Bienestar, asegúrate de guardarla en un lugar seguro y confirmar que esté activa. En caso de no recibir el depósito en la fecha prevista, acude al módulo correspondiente para obtener ayuda.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS