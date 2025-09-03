Pensión Bienestar: ¿Cuándo es el último pago de septiembre?

En este mes de septiembre inician los pagos del bimestre septiembre-octubre de la Pensión Bienestar.

La Pensión Bienestar es una iniciativa social del Gobierno de México que otorga un respaldo económico a las personas adultas mayores del país.

¿Cuál es el pago de la Pensión Bienestar?

Los pagos se realizan cada dos meses; de esta manera, a partir de los 65 años, l os adultos mayores reciben 6 mil 200 pesos bimestrales a través de la Pensión Bienestar.

Pensión Bienestar pagos de septiembre 2025

En este mes se pagará el bimestre de septiembre-octubre de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

El pago de los recursos se efectuará de forma directa a través del Banco del Bienestar, siguiendo un orden alfabético que comenzará el 1 de septiembre con los beneficiarios cuyos apellidos inicien con la letra A.

¿Cuándo es el último pago de septiembre de la Pensión Bienestar?

El pago final de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre se realizará el próximo 25 de septiembre para los beneficiarios cuyos apellidos comiencen con W, X, Y o Z.

Para conocer las demás fechas de pago se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: bienestar.gob.mx Asimismo, para brindar mejor atención, el depósito se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido del derechohabiente.

Antes de utilizar tu tarjeta Bienestar, asegúrate de guardarla en un lugar seguro y confirmar que esté activa. En caso de no recibir el depósito en la fecha prevista, acude al módulo correspondiente para obtener ayuda.

