Pensión Bienestar: ¿Si me registré en agosto, recibiré el pago de septiembre de 2025?

Este mes de septiembre 2025 comienzan los depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de la Pensión Bienestar.

Se trata de un programa social del Gobierno de México que ofrece apoyo económico a las personas adultas mayores del país.

¿Cuánto es el pago de la Pensión Bienestar?

Los pagos se efectúan cada dos meses. Así, los adultos mayores a partir de los 65 años reciben 6 mil 200 pesos por bimestre mediante la Pensión Bienestar.

¿Cuándo es la entrega de la tarjeta Bienestar en septiembre 2025?

A partir de la primera quincena de septiembre de 2025 comenzará la entrega de la Tarjeta del Bienestar a los nuevos beneficiarios de los programas sociales. En esta fase, los apoyos se enfocarán en dos grupos prioritarios: los adultos mayores de 65 años y las mujeres de 63 y 64 años que se registraron en junio pasado.

¿Cuándo recibiré la Pensión Bienestar si me registre en agosto 2025?

Este mes se realizarán los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de las Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como del Programa del Bienestar para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Sin embargo cabe destacar que, las personas que se registraron en agosto 2025 a la Pensión Bienestar para adultos mayores y Mujeres Bienestar aún no recibirán este pago, pues la entrega de sus tarjetas del Banco del Bienestar está en proceso.

¿Dónde puedo retirar mi dinero de la Pensión Bienestar?

El Banco del Bienestar es la entidad bancaria del Gobierno de México encargada de distribuir los recursos de los Programas para el Bienestar.

En el siguiente link: https://programasparaelbienestar.gob.mx/mapa-banco-del-bienestar-sucursales-retiros/ podrás ubicar la sucursal del Banco Bienestar más cerca de ti.

