Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 26 y 27 de agosto

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 26 y 27 de agosto en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/Pixabay

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 26 y 27 de agosto la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Aguacate Hass por Kg: $59.90
  • Apio por kg: $27.90
  • Blue Berry Domo 170g: $39.90
  • Calabaza Italiana por Kg: $19.90
  • Cereza Natural kg: $60.00
  • Chile Habanero por Kg: $87.00
  • Guayaba por Kg: $39.90
  • Kiwi Chumis 450g: $46.32
  • Mandarina Chumis 674g: $55.92
  • Mango Paraíso por Kg: $22.80
  • Manzana Gala Chumis 613g: $35.92
  • Manzana Granny Smith por Kg: $32.90
  • Manzana Roja Mediana por Kg: $32.90
  • Manzana Royal Gala en Bolsa por kg: $39.90
  • Manzana Royal Gala por Kg: $40.00
  • Naranja de Jugo por Kg: $29.90
  • Papaya Maradol por kg: $29.50
  • Pepino Verde por Kg: $19.99
  • Pera Bartlett kg: $39.90
  • Perejil Liso Rollo: $6.90
  • Pimiento Sweet Peppers 3 Piezas: $49.90
  • Piña Gota Miel por Kg: $26.50
  • Tomate Bola por kg: $34.90
  • Uva Roja sin Semilla por Kg: $49.90
  • Uva Verde por kg: $54.90
  • Uva Verde sin semilla Chumis 454g: $71.92
  • Zanahoria por kg: $14.90
  • Zarzamora por Pieza: $39.90

