¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 26 y 27 de agosto la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Aguacate Hass por Kg: $59.90

Apio por kg: $27.90

Blue Berry Domo 170g: $39.90

Calabaza Italiana por Kg: $19.90

Cereza Natural kg: $60.00

Chile Habanero por Kg: $87.00

Guayaba por Kg: $39.90

Kiwi Chumis 450g: $46.32

Mandarina Chumis 674g: $55.92

Mango Paraíso por Kg: $22.80

Manzana Gala Chumis 613g: $35.92

Manzana Granny Smith por Kg: $32.90

Manzana Roja Mediana por Kg: $32.90

Manzana Royal Gala en Bolsa por kg: $39.90

Manzana Royal Gala por Kg: $40.00

Naranja de Jugo por Kg: $29.90

Papaya Maradol por kg: $29.50

Pepino Verde por Kg: $19.99

Pera Bartlett kg: $39.90

Perejil Liso Rollo: $6.90

Pimiento Sweet Peppers 3 Piezas: $49.90

Piña Gota Miel por Kg: $26.50

Tomate Bola por kg: $34.90

Uva Roja sin Semilla por Kg: $49.90

Uva Verde por kg: $54.90

Uva Verde sin semilla Chumis 454g: $71.92

Zanahoria por kg: $14.90

Zarzamora por Pieza: $39.90

