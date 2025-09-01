Liverpool: ¿Cuántas ventas nocturnas hay al año y cuántas quedan en 2025?

Liverpool, reconocida como una de las tiendas departamentales más apreciadas por los mexicanos, conquista aún más a sus clientes con los eventos especiales en los que ofrece una amplia variedad de productos con atractivos descuentos, por ejemplo la Venta Nocturna.

Este evento de Liverpool se ha consolidado como uno de los acontecimientos comerciales más esperados en México, pues con rebajas especiales, facilidades de pago a meses sin intereses y promociones únicas, la Venta Nocturna se ha vuelto una tradición para quienes desean obtener grandes beneficios en categorías como moda, tecnología, artículos para el hogar y mucho más.

Al año, Liverpool realiza un total de cuatro Ventas Nocturnas para conmemorar diferentes eventos:

Abril/Mayo – Venta Nocturna para Mamá

Junio – Venta Nocturna para Papá

Octubre – Venta Nocturna de Aniversario

Diciembre – Venta Nocturna de Navidad y Fin de Año

Hasta el momento se han llevado a cabo dos de estos eventos.

¿Cuántas Ventas Nocturnas quedan antes de terminar el año?

Aunque el año está por terminar, Liverpool ha guardado lo mejor para el final, ya que todavía quedan dos Ventas Nocturnas para este 2025.

La próxima está programada para el primer fin de semana de octubre, coincidiendo con los festejos de aniversario de la tienda. Durante este evento, habrá promociones en casi todas las secciones, ofreciéndote la oportunidad de elegir lo que más te guste y celebrar con ellos.

Y para culminar el año de la mejor manera, Liverpool organizará otra Venta Nocturna durante el primer fin de semana de diciembre, con el propósito de que adquieras todos los regalos para tu familia y puedas disfrutar de una Navidad feliz.

YC