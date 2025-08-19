Martes, 19 de Agosto 2025

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 19 y 20 de agosto

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 19 y 20 de agosto en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ CANVA

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 19 y 20 de agosto la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Aguacate Hass Enmallado Pieza: $39.90
  • Aguacate Hass por Kg: $59.90
  • Calabaza Italiana por Kg: $19.90
  • Cebolla Blanca por kg: $24.90
  • Cereza Natural kg: $119.50
  • Chile Serrano por Kg: $39.90
  • Cilantro Rollo: $7.60
  • Durazno Rojo por Kg: $89.00
  • Guayaba por Kg: $55.00
  • Kiwi Chumis 450g: $46.32
  • Kiwi por Kg: $59.00
  • Lechuga Romana Pieza: $26.90
  • Limón Colima por Kg: $36.90
  • Limón sin Semilla por Kg: $24.90
  • Mandarina Chumis 674g: $55.92
  • Mango Ataulfo por Kg: $39.50
  • Mango Manila por Kg: $45.60
  • Mango Paraíso por Kg: $29.90
  • Manzana Gala Chumis 613g: $35.92
  • Manzana Golden Chica en Bolsa por Kg: $37.90
  • Manzana Golden Chumis 552g: $39.12
  • Manzana Golden Mediana por Kg: $46.90
  • Manzana Granny Chumis 552g: $39.92
  • Manzana Roja Mediana por Kg: $29.50
  • Manzana Royal Gala en Bolsa por kg: $39.90
  • Melón Chino por Kg: $29.90
  • Naranja de Jugo por Kg: $29.90
  • Papa Blanca por kg: $43.90
  • Papaya Maradol por kg: $29.50
  • Pepino Verde por Kg: $23.90
  • Piña Gota Miel por Kg: $26.50
  • Plátano Chiapas por Kg: $22.90
  • Tomate Saladet por kg: $23.90
  • Uva Verde por kg: $54.90
  • Uva Verde sin semilla Chumis 454g: $71.92
  • Zanahoria por kg: $14.90

