¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 19 y 20 de agosto la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Aguacate Hass Enmallado Pieza: $39.90

Aguacate Hass por Kg: $59.90

Calabaza Italiana por Kg: $19.90

Cebolla Blanca por kg: $24.90

Cereza Natural kg: $119.50

Chile Serrano por Kg: $39.90

Cilantro Rollo: $7.60

Durazno Rojo por Kg: $89.00

Guayaba por Kg: $55.00

Kiwi Chumis 450g: $46.32

Kiwi por Kg: $59.00

Lechuga Romana Pieza: $26.90

Limón Colima por Kg: $36.90

Limón sin Semilla por Kg: $24.90

Mandarina Chumis 674g: $55.92

Mango Ataulfo por Kg: $39.50

Mango Manila por Kg: $45.60

Mango Paraíso por Kg: $29.90

Manzana Gala Chumis 613g: $35.92

Manzana Golden Chica en Bolsa por Kg: $37.90

Manzana Golden Chumis 552g: $39.12

Manzana Golden Mediana por Kg: $46.90

Manzana Granny Chumis 552g: $39.92

Manzana Roja Mediana por Kg: $29.50

Manzana Royal Gala en Bolsa por kg: $39.90

Melón Chino por Kg: $29.90

Naranja de Jugo por Kg: $29.90

Papa Blanca por kg: $43.90

Papaya Maradol por kg: $29.50

Pepino Verde por Kg: $23.90

Piña Gota Miel por Kg: $26.50

Plátano Chiapas por Kg: $22.90

Tomate Saladet por kg: $23.90

Uva Verde por kg: $54.90

Uva Verde sin semilla Chumis 454g: $71.92

Zanahoria por kg: $14.90

