Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 16 y 17 de septiembre

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 16 y 17 de septiembre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash.

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 16 y 17 de septiembre la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Aguacate Hass Enmallado Pieza: $28.80
  • Aguacate Hass por Kg: $49.90
  • Calabaza Castilla por kg: $24.90
  • Cebolla Amarilla por kg: $23.50
  • Champisalsas Champiñones Monteblanco Salsa Morita 250g: $22.00
  • Champisalsas Champiñones Monteblanco Salsa Verde 250g: $22.00
  • Cilantro Rollo: $7.90
  • Coco Diamante A de Coco 1 Pieza: $49.90
  • Coliflor Morada 750g: $29.90
  • Coliflor Pre Enfriada Pieza: $55.00
  • Espinacas Rollo: $6.90
  • Floretes de Coliflor Fresh Garden 500g: $19.90
  • Lechuga Escarola Pieza: $13.90
  • Lechuga Fresh Garden Baby 6 Piezas 400g: $29.90
  • Limón sin Semilla por Kg: $21.90
  • Manzana Ambrosia kg: $59.90
  • Manzana Autumn Glory kg: $59.90
  • Manzana Beaburn por kg: $59.90
  • Manzana Fuji kg: $59.90
  • Manzana Jonagold kg: $59.90
  • Manzana Roja Mediana por Kg: $29.90
  • Manzana Sugar Bee por kg: $59.90
  • Maracuyá kg: $39.90
  • Nectarina por Kg: $79.00
  • Pepino Verde por Kg: $15.47
  • Pimiento Amarillo por kg: $89.90
  • Plátano Dominico por Kg: $20.40
  • Tomate Verde por kg: $56.90

