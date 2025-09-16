¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 16 y 17 de septiembre la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Aguacate Hass Enmallado Pieza: $28.80

Aguacate Hass por Kg: $49.90

Calabaza Castilla por kg: $24.90

Cebolla Amarilla por kg: $23.50

Champisalsas Champiñones Monteblanco Salsa Morita 250g: $22.00

Champisalsas Champiñones Monteblanco Salsa Verde 250g: $22.00

Cilantro Rollo: $7.90

Coco Diamante A de Coco 1 Pieza: $49.90

Coliflor Morada 750g: $29.90

Coliflor Pre Enfriada Pieza: $55.00

Espinacas Rollo: $6.90

Floretes de Coliflor Fresh Garden 500g: $19.90

Lechuga Escarola Pieza: $13.90

Lechuga Fresh Garden Baby 6 Piezas 400g: $29.90

Limón sin Semilla por Kg: $21.90

Manzana Ambrosia kg: $59.90

Manzana Autumn Glory kg: $59.90

Manzana Beaburn por kg: $59.90

Manzana Fuji kg: $59.90

Manzana Jonagold kg: $59.90

Manzana Roja Mediana por Kg: $29.90

Manzana Sugar Bee por kg: $59.90

Maracuyá kg: $39.90

Nectarina por Kg: $79.00

Pepino Verde por Kg: $15.47

Pimiento Amarillo por kg: $89.90

Plátano Dominico por Kg: $20.40

Tomate Verde por kg: $56.90

NA