¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 23 y 24 de septiembre la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Apio por kg: $26.50

Chayote sin Espinas por kg: $18.90

Chile Serrano por Kg: $74.90

Guayaba por Kg: $42.00

Jícama por Kg: $27.99

Kiwi por Kg: $79.00

Manzana Autumn Glory kg: $59.90

Manzana Ambrosia kg: $59.90

Manzana Beaburn por kg: $59.90

Manzana Fuji kg: $59.90

Manzana Royal Gala por Kg: $29.80

Nectarina por Kg: $79.00

Papa Baby Roja 680g: $25.00

Papa Blanca por kg: $32.90

Papa Cambray por kg: $22.99

Pimiento Amarillo por kg: $89.90

Uva Roja sin Semilla por Kg: $49.90

Yerbabuena Fresca 50g: $5.00

