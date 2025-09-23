Martes, 23 de Septiembre 2025

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 23 y 24 de septiembre

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 23 y 24 de septiembre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash.

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 23 y 24 de septiembre la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Apio por kg: $26.50
  • Chayote sin Espinas por kg: $18.90
  • Chile Serrano por Kg: $74.90
  • Guayaba por Kg: $42.00
  • Jícama por Kg: $27.99
  • Kiwi por Kg: $79.00
  • Manzana Autumn Glory kg: $59.90
  • Manzana Ambrosia kg: $59.90
  • Manzana Beaburn por kg: $59.90
  • Manzana Fuji kg: $59.90
  • Manzana Royal Gala por Kg: $29.80
  • Nectarina por Kg: $79.00
  • Papa Baby Roja 680g: $25.00
  • Papa Blanca por kg: $32.90
  • Papa Cambray por kg: $22.99
  • Pimiento Amarillo por kg: $89.90
  • Uva Roja sin Semilla por Kg: $49.90
  • Yerbabuena Fresca 50g: $5.00

