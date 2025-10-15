Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 15 de octubre

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de octubre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 1 de octubre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 8 de octubre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Limón sin semilla: $32.70 el kilo

Limón Agrio Con Semilla: $42.90 el kilo

Naranja Valencia: $37.90 el kilo

Mandarina Clementina Malla: $89.90 el kilo

Limón Eureka:$59.90 el kilo

Toronja Sangría: $37.90 el kilo

Limon Real: $49.50 el kilo

Mandarina: $89.90 el kilo

Naranja Pink Navel Malla Fresh Garden: $69.90 la pieza

Además de ello, en este momento se lleva a cabo en las distintas sucursales de La Comer el festival Olá, Olé, en el que España y Portugal se encuentran para ofrecer productos distintivos. La temporada terminará el próximo 28 de octubre.

