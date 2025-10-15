Miércoles, 15 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 15 de octubre

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son todas las ofertas a las que puedes acceder hoy en Fresko y La Comer por el Miércoles de Plaza. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estas son todas las ofertas a las que puedes acceder hoy en Fresko y La Comer por el Miércoles de Plaza. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de octubre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 1 de octubre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Lee: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Guadalajara: Profeco

Estas son las ofertas de hoy 8 de octubre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Limón sin semilla: $32.70 el kilo
  • Limón Agrio Con Semilla: $42.90 el kilo
  • Naranja Valencia: $37.90 el kilo
  • Mandarina Clementina Malla: $89.90 el kilo
  • Limón Eureka:$59.90 el kilo
  • Toronja Sangría: $37.90 el kilo
  • Limon Real: $49.50 el kilo
  • Mandarina: $89.90 el kilo
  • Naranja Pink Navel Malla Fresh Garden: $69.90 la pieza

Además de ello, en este momento se lleva a cabo en las distintas sucursales de La Comer el festival Olá, Olé, en el que España y Portugal se encuentran para ofrecer productos distintivos. La temporada terminará el próximo 28 de octubre.

Te puede interesar: Trabajadores del SAT se manifiestan en Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones