¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 7 y 8 de octubre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Te recomendamos: Bolsa Mexicana cae por la fuerte pérdida de Grupo México

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Aguacate Hass Enmallado Pieza: $34.80

Brócoli por Kg: $49.90

Calabaza Italiana por Kg: $29.90

Cebolla Amarilla por kg: $23.90

Cebolla Morada por kg: $15.00

Chayote sin Espinas por kg: $18.90

Chile Cera por Kg: $65.00

Chile Serrano por Kg: $59.90

Corazón de Lechuga Orejona Selecto 2 piezas: $27.96

Corazones de Lechuga Mr. Lucky 3 Piezas: $12.90

Ensalada Italiana Mr. Lucky Orgánica 284g: $19.90

Ensalada Selecto Verde 284g: $29.75

Espinaca Baby Selecto 125g: $25.50

Espinaca Baby Selecto 250g: $34.00

Floretes de Coliflor Fresh Garden 500g: $15.90

Floretes de Coliflor Mr. Lucky 454g: $14.90

Manzana Ambrosia kg: $59.90

Manzana Autumn Glory kg: $59.90

Manzana Beaburn por kg: $59.90

Manzana Fuji kg: $59.90

Manzana Jonagold kg: $59.90

Manzana Sugar Bee por kg: $59.90

MoraAzul Selecto Brand 400g: $52.00

Papa Blanca por kg: $29.90

Papaya Maradol por kg: $38.90

NA