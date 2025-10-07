¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 7 y 8 de octubre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. Aguacate Hass Enmallado Pieza: $34.80Brócoli por Kg: $49.90Calabaza Italiana por Kg: $29.90Cebolla Amarilla por kg: $23.90Cebolla Morada por kg: $15.00Chayote sin Espinas por kg: $18.90Chile Cera por Kg: $65.00Chile Serrano por Kg: $59.90Corazón de Lechuga Orejona Selecto 2 piezas: $27.96Corazones de Lechuga Mr. Lucky 3 Piezas: $12.90Ensalada Italiana Mr. Lucky Orgánica 284g: $19.90Ensalada Selecto Verde 284g: $29.75Espinaca Baby Selecto 125g: $25.50Espinaca Baby Selecto 250g: $34.00Floretes de Coliflor Fresh Garden 500g: $15.90Floretes de Coliflor Mr. Lucky 454g: $14.90Manzana Ambrosia kg: $59.90Manzana Autumn Glory kg: $59.90Manzana Beaburn por kg: $59.90Manzana Fuji kg: $59.90Manzana Jonagold kg: $59.90Manzana Sugar Bee por kg: $59.90MoraAzul Selecto Brand 400g: $52.00Papa Blanca por kg: $29.90Papaya Maradol por kg: $38.90NA