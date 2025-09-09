Martes, 09 de Septiembre 2025

Peso mexicano inicia con ligera GANANCIA frente al dólar este martes 9 de septiembre

La divisa mexicana amanece este martes 9 de septiembre con una tendencia a la depreciación frente al dólar

Por: Anel Solis

Este martes 9 de septiembre, la divisa mexicana comienza la mañana con una ligera ganancia frente frente al dólar.

El precio del dólar se cotizó en 18.63 pesos por unidad  lo que representa una apreciación del 0.24% de la moneda mexicana debido al retroceso del dólar a nivel mundial y en el marco de la entrega del Paquete Económico 2026 en México.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 9 de septiembre

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio FIX de 18.6550 pesos por dólar para este martes 9 de septiembre.

Otras divisas

Según datos de Bloomberg, la mañana de este 9 de septiembre, 7 de las 16 mayores divisas monitoreadas por el portal registran avances frente al dólar. El dólar taiwanés lidera las ganancias, mientras que el peso mexicano se ubica en cuarto lugar.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy martes 9 de septiembre de 2025 en los principales bancos de México:

Banco Compra Venta
Afirme 17.90  19.30
Banco Azteca 17.65  19.14
BBVA Bancomer 17.81  18.94
Banorte 17.50  19.00
Citibanamex 18.08  19.12
Scotiabank 16.60  19.60

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF). 

