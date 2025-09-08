Pensión IMSS: ¿Pago de octubre 2025 qué día caerá? Lo que se sabe AL MOMENTO

Acaba de iniciar septiembre, sin embargo, de cara al fin de año, muchas personas ya están planeando sus actividades y pendientes financieros, incluyendo el cobro de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del próximo mes de octubre. Esto es lo que se sabe al momento para ese caso.

La pensión IMSS es una prestación y derecho de los mexicanos trabajadores, la cual los protege en caso de accidentes laborales, enfermedades, o bien al llegar a los 60 años. En esta ocasión, la atención se centra en la fecha del depósito para octubre, ante el pendiente de que no se sepa qué día caerá, o si sufrirá un retraso según el calendario oficial.

El IMSS realiza los pagos de las pensiones el primer día de cada mes. En este caso, el calendario laboral no influye en la fecha de dispersión del dinero. En octubre de 2025, el día 1 cae en miércoles y no es considerado un día inhábil por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Por lo tanto, los pensionados podrán recibir su pago ese mismo día por ser hábil y entre semana.

Siempre es recomendable que las personas beneficiarias de la pensión IMSS se mantengan atentas a los canales oficiales de comunicación de la institución, como su página web y redes sociales. Ahí se publicará cualquier aviso relacionado con las fechas de pago. También se sugiere prever este posible cambio en las fechas para planear los gastos o compromisos financieros del mes de octubre.

Por otro lado, quienes aún no han recibido su pensión correspondiente al mes en curso, septiembre, pueden verificar el estado de su depósito en su banco o acudir a las ventanillas correspondientes. En caso de presentar alguna irregularidad, es importante contactar al IMSS para resolver cualquier inconveniente.

Conocer las fechas en las que el pago cae, resalta la importancia de la planeación de las finanzas personales, especialmente para las personas que dependen de esta prestación como su principal ingreso de manera mensual.

