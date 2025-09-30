Antes de este miércoles, 1 de octubre, los usuarios de banca digital en México deberán marcar un límite máximo para sus transferencias electrónicas, conocido como Monto Transaccional del Usuario (MTU).

Cabe destacar que este límite no afecta la cantidad de dinero que reciban los usuarios en sus cuentas de bancos; ello incluye pagos de nómina o cualquier otro tipo de transferencia bancaria.

Aunque, tratándose de empleadores, no configurar el MTU puede limitar operaciones importantes como pagos de nómina, proveedores o inversiones.

¿Qué es el Monto Transaccional del Usuario (MTU)?

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite máximo que cada cliente deberá establecer para sus transferencias electrónicas.

El objetivo del MTU es prevenir fraudes y el robo de identidad, que cada vez son más frecuentes.

¿Qué pasa si no configuro mi MTU antes del 30 de septiembre?

Si por alguna razón no configuras el MTU a partir del 1 de octubre, tu institución bancaria será quien lo haga con base en tu historial de operaciones a partir del 1 de enero de 2026, con un tope de 12 mil 800 pesos.

El límite del MTU puede configurarse en la aplicación móvil o banca en línea del banco, y es de carácter diario, no acumulable.

¿El MTU limita el uso de mi dinero o las transferencias que recibo?

Si tu preocupación es que el MTU limite el uso de tu dinero o las transferencias que recibes, debes saber que puedes seguir realizando las transacciones que desees al día. Y si te excedes del monto establecido, solo se te pedirá una validación adicional.

