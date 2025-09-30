Como parte de una nueva medida de seguridad digital, a partir del próximo miércoles 1 de octubre de 2025, los usuarios deberán definir un límite máximo para sus transferencias bancarias, conocido como el Monto Transaccional del Usuario (MTU).

Esta iniciativa busca proteger los movimientos bancarios de los clientes y brindar mayor seguridad a las transferencias electrónicas que se realicen desde aplicaciones móviles financieras o banca en línea, evitando fraudes y acciones no reconocidas.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), este monto será designado por los usuarios, dándole más control y mayor protección a su dinero y movimientos. Los principales bancos que aplicarán esta medida serán: BBVA, Banorte, HSBC, para conocer si tu institución figura entre los seleccionados debes mantenerte pendiente a los canales oficiales.

Otras operaciones que necesitarán monto límite

El monto límite será requerido para todas las transferencias que se realicen a través de la aplicación móvil bancaria y la banca por internet, como: transferencias a otras cuentas (SPEI), pago de tarjetas de crédito a otras personas en el mismo u otro banco, además de pago de servicios e impuestos.

Finalmente, para el próximo 1 de enero de 2026 todas las personas deben de haber establecido el límite en sus transferencias bancarias , de lo contrario el banco o institución financiera asignará una cantidad automáticamente, con base al historial de transferencias que tiene cada cliente o los perfiles similares de otros usuarios. Este monto asciende a los 12 mil 800 pesos.

