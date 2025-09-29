iPhone 17: ¿Cuántos días necesito trabajar en México para comprarlo?

Si estás pensando adquirir el iPhone 17, a continuación te decimos información que puede ser de tu interés, ya que antes de comprarlo te recomendamos que tomes en cuenta tus días de salario que te costará este dispositivo y no tomar una decisión impulsiva.El salario mínimo en México es de $278.80 pesos diarios, por lo tanto, se necesitan alrededor de 111 días de trabajo para comprar el iPhone 17 Pro Max. Con esta información puedes pensar mejor tu decisión, calcular gastos y valorar si puedes tenerlo o mejor esperar.El iPhone 17 Pro tiene un valor de 28 mil 499 pesos o 18 meses sin intereses con pagos de mil 83.28 si lo adquieres desde la página de Apple. El iPhone 17 Pro Max cuesta 30 mil 999 pesos de contado o 18 meses sin intereses con pagos de mil 722.17 pesos, una diferencia de 2 mil 500 pesos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS