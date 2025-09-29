Lunes, 29 de Septiembre 2025

iPhone 17: ¿Cuántos días necesito trabajar en México para comprarlo?

Adquirir el iPhone 17, tiene un costo diferente  en cada país, por lo tanto son diferentes días los que se tienen que trabajar para poder comprarlo

Por: Anel Solis

Si estás pensando en adquirir el iPhone 17, debes considerar los días que necesitas trabajar para conseguirlo antes de tomar una decisión impulsiva. UNSPLASH/ CHICO FOTÓGRAFO

Si estás pensando adquirir el iPhone 17, a continuación te decimos información que puede ser de tu interés, ya que antes de comprarlo te recomendamos que tomes en cuenta tus días de salario que te costará este dispositivo y no tomar una decisión impulsiva.

El salario mínimo en México es de $278.80 pesos diarios, por lo tanto, se necesitan alrededor de 111 días de trabajo para comprar el iPhone 17 Pro Max. Con esta información puedes pensar mejor tu decisión, calcular gastos y valorar si puedes tenerlo o mejor esperar.

¿Cuánto cuesta el iPhone 17 en México?

El iPhone 17 Pro tiene un valor de 28 mil 499 pesos o 18 meses sin intereses con pagos de mil 83.28 si lo adquieres desde la página de Apple. El iPhone 17 Pro Max cuesta 30 mil 999 pesos de contado o 18 meses sin intereses con pagos de mil 722.17 pesos, una diferencia de 2 mil 500 pesos.

¿Cuáles son las ventajas del iPhone 17?

  • Pantalla de alta calidad: OLED con 120 Hz y brillo muy alto, ideal para ver contenido con colores vivos y fluidez.
  • Cámara avanzada: Sistema Dual Fusion con 48 MP, captura fotos de gran detalle y video de calidad profesional; Dual Capture permite grabar con frontal y trasera al mismo tiempo.
  • Rendimiento potente: Chip A19 y 8 GB de RAM ofrecen velocidad para apps, juegos y multitarea sin problemas.
  • Conectividad moderna: Soporte Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 y módem 5G rápido y estable.
  • Carga rápida e inalámbrica: Permite carga rápida al 50 % en 20 min y carga MagSafe para mayor comodidad.
  • Diseño resistente y elegante: Aluminio y vidrio con colores variados, resistente a agua y polvo (IP68).
  • Seguridad avanzada: Funciones como Memory Integrity Enforcement y localización de emergencia vía satélite.
  • Sistema actualizado: iOS 26 ofrece las últimas funciones y mejoras de seguridad.
  • Almacenamiento amplio: Versiones de 256 GB y 512 GB para guardar muchas fotos, apps y videos.
  • Compatibilidad moderna: Puerto USB‑C facilita la conexión y la transferencia de datos.

