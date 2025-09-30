Este 30 de septiembre es el día límite para que los usuarios de bancos establezcan su Monto Transaccional del Usuario (MTU), un mecanismo impulsado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) diseñado para reforzar la seguridad de las operaciones digitales y prevenir fraudes, el delito financiero más reportado en el país, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Protege tus finanzas ante transferencias no autorizadas

A partir del 1 de octubre de 2025, todos los usuarios de bancos en México deberán contar con esta medida como una obligación, por lo que, tomando como límite este martes, 30 de septiembre, deberán establecer un límite máximo por día para enviar dinero a otras cuentas, en busca de un mayor control sobre sus movimientos y proteger sus finanzas ante transferencias no autorizadas.

El MTU aplicará a la mayoría de las transacciones digitales cotidianas. Esto incluye:

Las transferencias a otras cuentas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)

Los pagos de tarjetas de crédito a terceros

Los pagos de servicios e impuestos

Las transferencias realizadas a través de plataformas como CoDi y DiMo, según lo determinado por la CNBV.

Usuarios de bancos opinan sobre el MTU

“Por mí está bien. Mi banco de hecho me pone ya un límite de ocho mil pesos por transacción, y me sirve hasta como un ahorro, para no gastar más de lo que no, pero la verdad es que en mi día a día mis transacciones son mínimas: que la consulta de mi terapeuta, que alguna comprita a una “neni” o pagarle a alguien que me prestó efectivo para pagar el estacionamiento. No le veo nada fuera de lo común”, comentó Isaura Vargas, empleada de una agencia de marketing.

“Al principio no entendía muy bien cómo funcionaría, porque pensé que era de todo lo que entrara y saliera a mi cuenta y me preocupé porque en el taller que tengo a veces sí recibo transferencias a mi cuenta personal y pensé que eso también me lo iban a limitar. Pero ya que vi que es solo en transferencias que yo haga, y que el límite lo puedo ir modificando según lo requiera, me pareció muy bien. Quizá con eso se eviten las transferencias de dinero, por ejemplo, cuando te clonan la tarjeta, porque además dice que te avisa tu banco, entonces está muy bien”, dijo Luis Becerra, propietario de un taller automotriz.

De acuerdo con lo establecido por la Comisión Nacional Bancaria, no todas las operaciones estarán sujetas al MTU: las transferencias en ventanilla, los pagos con tarjeta física, las compras en comercios y las transferencias entre cuentas propias no se verán afectadas por dicho límite, es decir, solo se consideran los “movimientos a terceros” con dichas medidas de control.

¿Cómo puede configurarse el MTU?

Según el caso de cada banco, el MTU puede configurarse desde la banca móvil o de forma presencial en sucursal. A quienes no lo hagan se les establecerá en automático un límite predeterminado de mil “Unidades de Inversión (UDIS)”, según las mediciones de la CNBV. El monto equivalente es de entre 12 mil 500 a 12 mil 800 pesos mexicanos, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, cuando dichos límites sean monitoreados.

La configuración se puede modificar cuantas veces sea necesario y sin costo, siempre con autenticación adicional para proteger la seguridad de la cuenta, sin embargo, debe permanecer activa. Cada vez que se realice un ajuste, el banco enviará una notificación al cliente por correo, teléfono o mensajería, para confirmar la modificación, convirtiéndose además en una alerta para la persona usuaria, en caso de que no sea ella quien está realizando las transacciones.

Para Antonio Sánchez Sierra, doctor en Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad de Guadalajara (UdeG), si bien la implementación del Monto Transaccional del Usuario (MTU) llega tarde, por haber sido un requerimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) años atrás, es un mecanismo favorable que funciona como un mecanismo de control que permite a las autoridades y a los bancos detectar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes.

El MTU no perjudica a las personas usuarias de la banca ordinarias

En su opinión, esta medida no perjudica en lo absoluto a las personas usuarias de la banca ordinarias (usualmente personas físicas), quienes hacen uso cotidiano de su dinero, sino a quienes realizan movimientos que se alejan del comportamiento normal de la mayoría de los usuarios.

“Las operaciones que hacemos como personas ordinarias ¿qué son? ¿10 mil, 20 mil, 30 mil pesos? Preocupante es para quien maneje, que no sean personas morales (es decir, empresas) cien mil, quinientos mil pesos diarios desde una misma cuenta. ¿Quién mueve quinientos mil pesos diarios?”, comentó, para ejemplificar cómo el MTU permite identificar situaciones que podrían estar relacionadas con fraude o lavado de dinero.

El especialista destacó que el MTU, en general, representa únicamente acciones “en pro” de la prevención, al generar un triple efecto, pues además se vincula de manera interna con el Sistema de Administración Tributaria (SAT): prevención de fraudes, detección de lavado de dinero y fiscalización electrónica de contribuyentes para evitar evasión fiscal de aquellas personas que no declaran impuestos.

“Vamos a pensar en un comerciante que vende en línea y que no está debidamente registrado. Con esta medida de control el banco le va a informar al SAT y a las autoridades de prevención de lavado de dinero: mira, este amigo tiene movimientos periódicos semejantes a actividad empresarial, requiérelo para que explique sus actividades, y así estaría además previendo la evasión fiscal”, comentó.

MTU facilita la prevención

Sánchez Sierra advirtió que, aunque la seguridad no es absoluta, las medidas como el MTU sí ofrecen protección relativa y facilitan la prevención. “La seguridad es relativa, la seguridad total nunca existe… en la teoría de riesgo creado, pues claro que le ayuda todas las medidas de seguridad, se llaman prevención”, dijo, subrayando que este mecanismo no elimina riesgos, pero fortalece el control de las operaciones digitales y la protección del patrimonio de los usuarios.

De hecho, a través de su más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el fraude constituye el mayor número de delitos que se cometen en México, considerando tanto fraudes bancarios como los fraudes a los consumidores.

Según el estudio, en 2024 se detectó una tasa en el país de siete mil 574 fraudes por cada 100 mil habitantes, un claro aumento en comparación con la tasa registrada en 2023, que fue de seis mil 962 personas por cada 100 mil habitantes.

En su análisis, Antonio Sánchez Sierra destacó, como lo señala la CNBV, que el MTU no limita el uso del dinero, sino que establece controles sobre operaciones atípicas, contribuyendo a una mayor seguridad financiera y facilitando que los bancos y autoridades identifiquen movimientos que puedan implicar riesgos legales o fiscales.

MTU no limita el uso de dinero, es una medida de prevención

Sin embargo, la CNBV ha destacado que el MTU no limita el uso de dinero, sino que se trata solo de medidas de prevención, por lo que el dinero estará siempre disponible en la cuenta, debiendo únicamente confirmar la validación en caso de exceder el límite establecido. "No quiere decir que con el MTU se eliminan los fraudes, pero refuerza la seguridad y protege tu patrimonio", añade la CNBV en su portal oficial.

El MTU no sustituye las obligaciones fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) , por lo que todas las transferencias fuera de los límites establecidos (por ejemplo, los 400 mil pesos para quienes solo tienen un empleador) seguirán siendo monitoreadas y sancionadas.

