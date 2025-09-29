Liverpool: Así puedes obtener un descuento adicional en la tercera Venta Nocturna

Con Liverpool Pocket puedes obtener hasta un 5 % en tu primera compra desde la app, entre otros beneficios.

¿Qué es Liverpool Pocket?

La cadena de tiendas mexicana Liverpool cuenta con una aplicación de comercio electrónico llamada Liverpool Pocket, la cual brinda diversos beneficios a los clientes que la utilizan para adquirir sus artículos.

Te invitamos a conocer los demás beneficios que ofrece, además del 5 % de descuento en tu primera compra, y así poder aprovecharlos durante la tercera Venta Nocturna Liverpool.

¿Cuáles son los beneficios de Liverpool Pocket?

Monitorea tus pedidos

Puedes revisar en que etapa del proceso se encuentran tus pedidos desde el momento en que haces tu compra, hasta que lleguen a tu casa.

Maneja tus Tarjetas Liverpool

Puedes descargar tus estados de cuenta, consultar tu saldo, y pagar tus tarjetas Liverpool sin necesidad de ir a sucursal.

Organiza tu evento

Crea una mesa de regalos, organiza tu lista de invitados y hasta arma tus mesas del evento. Ya sea desde una boda, hasta un baby shower, todo esto totalmente gratis.

Paga sin sacar tu tarjeta Liverpool

Compra en cualquier tienda Liverpool desde la app sin contacto y más fácil, rápido y seguro.

Disponibilidad en tienda

Consulta el catálogo extendido de Liverpool y asegúrate que el producto que buscas está disponible en tu tienda de preferencia.

Otros servicios

Comprar tiempo aire para tu celular.

Contrata Seguros: Familiar, de auto o para tu celular.

Viajes y experiencias.

¿Cuándo es la tercera Venta Nocturna de Liverpool?

La tercera Venta Nocturna de Liverpool 2025 se llevará a cabo del viernes 3 al domingo 5 de octubre.

Te puede interesar: Especialista evalúa mandato de Sheinbaum en su primer año

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS