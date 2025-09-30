Beca Benito Juárez: Mañana arranca el registro para bachillerato, esto necesitas

A partir de mañana miércoles 1 de octubre y hasta el 15, estará abierto el registro a la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, la cual otorga 1,900 pesos bimestrales a todas y todos los alumnos de bachillerato inscritos en escuelas públicas.

Con esta beca se busca garantizar que las y los jóvenes tengan un respaldo económico para continuar sus estudios.

El registro es gratuito, sin intermediarios y debe realizarlo directamente cada estudiante, sin importar si es menor o mayor de edad, en la página www.becabenitojuarez.gob.mx, utilizando su propia Llave MX.

Los pagos de la beca se otorgan durante los cinco bimestres del ciclo escolar anual, con un máximo de 40 meses de apoyo, siempre que la o el alumno permanezca inscrito en su plantel.

Requisitos para solicitar la Beca Universal Benito Juárez

Estar inscrito en una escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca federal con el mismo fin.

Pasos para realizar el trámite

Crea tu cuenta en llave.gob.mx.

Ingresa a becabenitojuarez.gob.mx.

Captura tu CURP y datos de contacto.

Ingresa la Clave de Centro de Trabajo de tu escuela.

Verifica y confirma tu registro.

Para aclarar dudas y responder cualquier inquietud directamente, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar realiza asambleas informativas en los planteles. Para saber cuándo se realizará en tu escuela, entra a la siguiente página: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-buems.

Si no puedes asistir a las asambleas y tienes alguna duda, puedes comunicarte al Centro de Atención para el Bienestar, marcando al 079.

