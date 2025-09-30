Pensión Bienestar: Quiénes recibirán la tarjeta del banco a partir del 1 de octubre 2025

A partir de mañana 1 de octubre, el Gobierno de México iniciará con la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar para un grupo específico de la Pensión Bienestar: serán las mujeres beneficiarias del nuevo programa Pensión Mujeres Bienestar. En esta etapa, recibirán el plástico aquellas que tienen entre 60 y 62 años, las cuales se registraron durante la convocatoria del mes de agosto pasado , y que aún no cumplen la edad requerida para acceder a la pensión universal para adultos mayores de 65 años.

Fue a inicios de este mes cuando la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que se distribuirán 2 millones de tarjetas entre mujeres que serán incorporadas a este nuevo programa de apoyos. Dijo la funcionaria que con esta acción, se prevé alcanzar un padrón de más de 3 millones antes de que finalice el año.

De acuerdo con lo expresado por Ariadna Montiel, la entrega de tarjetas Bienestar se realizará del 1 al 31 de octubre, pero el apoyo económico será pagado hasta el mes de noviembre.

¿Cuánto dinero paga el programa de la Pensión Bienestar para mujeres?

Como ocurre con el resto de los programas sociales del Gobierno de México, los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar se depositan cada dos meses, aunque en este, las beneficiarias reciben 3 mil pesos. Quienes reciban a partir de mañana su tarjeta, deberán esperar hasta noviembre para ver reflejada la cantidad en su cuenta.

¿Cuándo y dónde se debe recoger la tarjeta de la Pensión Bienestar para mujeres?

Ariadna Montiel dijo que las beneficiarias serán notificadas mediante mensajes SMS enviados directamente a sus teléfonos celulares; este incluirá el lugar, día y hora para recoger su Tarjeta Bienestar.

El programa Pensión Mujeres Bienestar busca apoyar económicamente a mujeres que, aunque todavía no cumplen 65 años, requieren respaldo para cubrir sus necesidades básicas. Este nuevo esfuerzo se suma a las estrategias sociales que buscan reducir la desigualdad y reconocer el trabajo no remunerado de millones de mujeres en México.

