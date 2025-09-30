Esta mañana de martes 30 de septiembre, el precio del dólar en México es de 18.35 pesos por billete verde en promedio. En esta segunda jornada de la semana, el peso mexicano se ve favorecido con una ligera ganancia diaria de 0.04 %.

El día de ayer, según datos del Banco de México (Banxico), el cierre del precio del dólar fue de 18.3666 pesos por divisa estadounidense.

“ Hoy, el peso es favorecido por la debilidad del dólar, mientras persiste la incertidumbre sobre el posible cierre de gobierno en EU y la cautela previa a conocer los primeros datos de empleo de la semana ”, escribieron analistas de Monex.

La divisa estadounidense enfrenta presiones ante la preocupación por el cierre del gobierno de Estados Unidos, que podría dejar sin empleo a cientos de miles de trabajadores federales, según información de Bloomberg.

El Índice Dólar, indicador que mide el valor del dólar estadounidense comparado con una canasta de divisas, presenta un retroceso marginal de 0.01 %.

Tipo de cambio del dólar HOY 30 de septiembre de 2025

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.00 Banco Azteca 17.05 18.84 BBVA Bancomer 17.51 18.64 Banorte 17.20 18.70 Banamex 17.72 18.81 Scotiabank 16.30 19.20

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al precio de la mañana, pues el precio de compra y venta de esta divisa está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF, SUN y Bloomberg.

