Liverpool: Estos son los relojes con 50% de descuento previo a la Venta Nocturna

La Nocturna de Liverpool son periodos de promociones exclusivas y descuentos en distintas categorías de toda la tienda. Regularmente, estas promociones están vigentes de 2 a 3 días en cada temporada, por lo que tienes poco tiempo para disfrutar de precios más bajos.

La edición de otoño será del 3 al 5 de octubre, con envío gratis a todo el país, y miles de productos con descuento.

Sin embargo, la tienda departamental ha lanzado descuentos especiales, previos a la próxima Venta Nocturna. En este sentido, a continuación te enlistamos algunos relojes con hasta el 50% de descuento.

Relojes con descuento antes de la Venta Nocturna de Liverpool

Reloj Gents Black para hombre marca Diray.

Precio regular: 799 pesos.

Precio con descuento: 399 pesos.

ESPECIAL / LIVERPOOL

Smartwatch Square II marca Swiss Code.

Precio regular: 869 pesos.

Precio con descuento: 429 pesos.

ESPECIAL / LIVERPOOL

Reloj para hombre marca Curren.

Precio regular: 999 pesos.

Precio con descuento: 439 pesos.

ESPECIAL / LIVERPOOL

Reloj 9091 para mujer marca Curren:

Precio regular: mil 249 pesos.

Precio con descuento: 489 pesos.

ESPECIAL / LIVERPOOL

Reloj Trendy para mujer marca Enso.

Precio regular: mil 799 pesos.

Precio con descuento: 499 pesos.

ESPECIAL / LIVERPOOL

Reloj Fashion - Cerámica para mujer marca Enso.

Precio regular: 2 mil 199 pesos.

Precio con descuento: 599 pesos.

ESPECIAL / LIVERPOOL

Reloj Krec para hombre marca Curren.

Precio regular: mil 499 pesos.

Precio con descuento: 739 pesos.

ESPECIAL / LIVERPOOL

Reloj Ladies Silver EW1061L1 para mujer marca Enso.

Precio regular: mil 599 pesos.

Precio con descuento: 499 pesos.

ESPECIAL / LIVERPOOL

Reloj Ángel para mujer marca Invicta.

Precio regular: 5 mil 999 pesos.

Precio con descuento: mil 699 pesos.

ESPECIAL / LIVERPOOL

Reloj Mercury Bay para hombre marca Nautica.

Precio regular: 4 mil 299 pesos.

Precio con descuento: mil 599 pesos.

ESPECIAL / LIVERPOOL

Reloj Silver Collection para mujer marca Nine West.

Precio regular: mil 699 pesos.

Precio con descuento: 849 pesos.

ESPECIAL / LIVERPOOL

