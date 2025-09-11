Walmart de México anunció su regreso a El Buen Fin 2025, evento de descuentos en el que no participaba desde 2019. La compañía prevé que, hacia finales de año, el consumo en el país registre una recuperación significativa.

Durante la confirmación de su participación en El Buen Fin 2025 junto con la Secretaría de Economía, Javier Treviño, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart de México, señaló que la campaña se implementará en las 3 mil tiendas de la empresa. Además, destacó que se continuará promoviendo la iniciativa "Hecho en México", como respuesta al panorama económico y comercial actual del país.

“Estamos respondiendo al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y nos enorgullece sumarnos a este objetivo de impulsar la reactivación económica”, declaró el directivo.

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, y Walmart complementará la estrategia con su propio evento de descuentos denominado "El Fin Irresistible", que se realizará días antes del inicio oficial de la campaña nacional, en colaboración con el gobierno y la iniciativa privada.

"Nuestro fin irresistible continúa, tal cual con la mecánica que teníamos siempre y nos estamos sumando con mucha emoción a El Buen Fin, en el periodo que anunciamos recientemente en cual los clientes van a poder encontrar el máximo valor en todas sus compras", dijo el vicepresidente de e-commerce y compras de la compañía, Javier Andrade.

La principal cadena de supermercados que opera en el país recordó que en febrero pasado fue la primera firma en sumarse a "Hecho en México" y actualmente 90% de los productos que se venden en sus tiendas son de origen nacional.

Esperan mayores ventas hacia el cierre de 2025

Luego de un primer semestre con débil consumo en México, Walmart espera que la temporalidad de descuentos mejore la dinámica, con lo cual se puede tener un cierre de 2025 con mejor desempeño.

"Con la oportunidad que tenemos de más de 5 millones de clientes al día y con las 3 mil 200 tiendas, más nuestro comercio electrónico, nos vemos optimistas y que vamos a tener resultados muy buenos", dijo Javier Andrade.

Por su parte, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, dijo que la presencia de Walmart dará impulso a El Buen Fin de cara a las compras de cierre de año.

"Continuar con una iniciativa que surge del sector privado con el sector público mexicano para fomentar el consumo, para ofrecer a las familias más oportunidades de mejores precios. La verdad es que la fecha es muy adecuada, está tantito antes de Navidad, antes ahí del Black Friday de Estados Unidos, si es una fecha adecuada para que la gente haga sus compras", dijo el funcionario.

