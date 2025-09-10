Próximamente, Liverpool estará llevando a cabo la tercera de sus cuatro Ventas Nocturnas anuales, en esta ocasión el motivo del evento tiene que ver con los festejos de aniversario de la tienda departamental.

En su sitio web oficial, la tienda destaca que estas actividades ofrecen descuentos especiales y promociones en distintos departamentos, facilitando la compra tanto a clientes habituales como a quienes la visitan por primera vez. Por lo general, estas ofertas permanecen vigentes entre 2 y 3 días durante cada temporada.

Este año, la Venta Nocturna de Liverpool se espera durante el primer fin de semana de octubre, en celebración de su aniversario, durante este periodo habrá descuentos que abarcan una amplia variedad de áreas, que van desde productos de belleza hasta artículos de línea blanca, convirtiendo la jornada en una oportunidad ideal para que los clientes adquieran lo que necesitan a precios más convenientes y también habrá benficios con tarjetas bancarias participantes.

¿Cuáles serán las tarjetas participantes en la próxima Venta Nocturna?

La Venta Nocturna de Liverpool es una de las promociones más destacadas de la tienda departamental, ofreciendo descuentos directos, meses sin intereses y bonificaciones en compras realizadas con ciertas tarjetas de crédito.

Como cada año, Liverpool ha confirmado que los clientes podrán aprovechar las ofertas al pagar con las tarjetas Liverpool o Liverpool VISA, mismas que ofrecen un 10% de descuento adicional a los tarjetahabientes que realicen alguna compra con ella por primera vez.

En ediciones anteriores, ciertas tarjetas bancarias seleccionadas ofrecieron beneficios especiales. Se espera que, en esta tercera Venta Nocturna, las mismas tarjetas continúen participando, entre las cuales se incluyen:

BBVA

Citibanamex

Santander

HSBC

American Express

Para conocer más sobre esta promoción y las tarjetas participantes, visita el sitio web oficial de Liverpool en www.liverpool.com.mx o acude a tu tienda más cercana. También puedes contactar a tu banco para verificar las condiciones y beneficios de tu tarjeta de crédito en esta campaña.

YC