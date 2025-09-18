El campeón defensor París Saint-Germain rugió hacia una victoria clara y contundente en la Champions League.

El cuadro francés aplastó en casa 4-0 al Atalanta de Italia y tuvo el lujo de que un penal desperdiciado por Bradley Barcola no importara mucho al final.

“Es un placer ver una actuación así. Creo que nuestros aficionados pueden estar contentos”, dijo el entrenador del PSG, Luis Enrique.

El Balón de Oro seguramente se quedará en París después de la ceremonia anual de premios que se realizará el lunes en la ciudad.

El PSG ha hecho campaña para que su delantero Ousmane Dembélé, actualmente lesionado, obtenga el premio por su destacada temporada, aunque los laterales Nuno Mendes y Achraf Hakimi también serían dignos ganadores.

Ambos fueron amenazas ofensivas contra el Atalanta, que se está adaptando a la vida sin el inspirador entrenador Gian Piero Gasperini, ahora en Roma. Mendes anotó a los 51 para poner el marcador 3-0.

El gol destacado fue el disparo de Khvicha Kvaratskhelia tras una carrera con gambeta minutos antes del descanso para el 2-0.

Marquinhos, el capitán que levantó la primera Orejona en la historia del club, abrió la cuenta en el minuto tres en una jugada que exhibió el hambre renovada del grupo de Luis Enrique.

“Fue difícil al principio superar la presión del Atalanta. Creamos muchas ocasiones y pienso que merecimos la victoria. Fue un partido difícil. Con la calidad de nuestros jugadores hay que intentar mejorar en cada fase del juego”, resumió Luis Enrique.

A cinco días de que la capital francesa albergue la ceremonia del Balón de Oro, el PSG demostraba al planeta fútbol que sigue siendo la orquesta mejor afinada, capaz de conseguir que nueve de sus futbolistas estén entre los 30 nominados al gran premio individual, un récord.

El PSG no forzó la máquina pero Gonçalo Ramos, el ‘submarino’ preferido de Luis Enrique, aprovechó un error grosero de la defensa para cerrar la goleada en tiempo de compensación.

Virgil van Dijk. EFE/A. Vaughan

Liverpool, con triunfo agónico en Anfield

Virgil van Dijk, el capitán de Liverpool, se elevó para meter un impecable cabezazo en el segundo minuto del descuento, con lo que los Reds doblegaron 3-2 al Atlético de Madrid cuando parecía que el equipo inglés iba a desperdiciar una ventaja de dos goles conseguida en cuestión de seis minutos.

Liverpool ha ganado sus cuatro partidos de la Liga Premier inglesa esta temporada con goles después de los 80 minutos, y dos veces en el último minuto del tiempo de descuento.

Harry Kane. EFE/A. Szilagyi

Doblete de Kane aterriza al Chelsea

Harry Kane, viejo conocido del Chelsea, devolvió a los Blues a la tierra, demostrándoles que la Champions League es más complicada que el Mundial de Clubes de la FIFA y les derrotó con un doblete en la jornada inaugural de la competición.

El delantero inglés, el mayor goleador de su país en la Champions superando a David Beckham, contribuyó al triunfo de 3-1 del Bayern contra un Chelsea que pagó la falta de intensidad en los goles y al que ni los paradones de Robert Sánchez consiguieron salvar.

Otros resultados