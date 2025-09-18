El peso mexicano registra una apreciación esta mañana de, jueves, 18 de septiembre frente al dólar.En este inicio de jornada, el tipo de cambio se cotizó en 18.27 pesos por unidad (Ciudad de México, 7:15), lo que representa una apreciación del 0.22% respecto al cierre del miércoles.Este 18 de septiembre, la cotización del dólar en Banco Azteca es de 17.40 pesos a la compra y 18.79 pesos a la venta.El día de hoy, 18 de septiembre, El Diario Oficial de la Federación (DOF) establece este 18 de septiembre un tipo de cambio de 18.3635 por dólar. Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 18 de septiembre no se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o Afirme, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.Con información de Bloomberg.*** * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS