Liverpool: ¿Cuándo será la ÚLTIMA Venta Nocturna del 2025?

El pasado fin de semana, la cadena de tiendas departamentales Liverpool celebró su Venta Nocturna de Aniversario, lo que significa que solo queda una edición de esta campaña comercial a realizarse en el 2025.

Las Ventas Nocturnas de Liverpool son periodos de promociones exclusivas y descuentos en todas las categorías de la tienda , donde destacan calzado, accesorios, línea blanca, electrónica, moda para mujer y hombre, muebles y hogar.

¿Cuándo será la próxima Venta Nocturna de Liverpool?

Cada año, Liverpool organiza cuatro ventas nocturnas, con el objetivo de premiar a sus clientes más fieles, pero también para atraer a más personas en periodos estratégicos de consumo.

La siguiente Venta Nocturna se celebrará durante el primer fin de semana de diciembre con motivo de la Navidad, así, este evento se presenta como una oportunidad para que los usuarios adquieran sus obsequios.

Aunque esta campaña lleva el nombre de "Venta Nocturna", la realidad es que se puede comprar con descuentos durante todo el día. En las fechas indicadas, las tiendas físicas de Liverpool extienden su horario de atención durante estos días, de 11:00 a 21:00 horas.

No obstante, las promociones también se encuentran disponibles en la página web liverpool.com.mx y en su app Liverpool Pocket en cualquier momento dentro del periodo señalado.

En la Venta Nocturna es posible pagar con la tarjeta de la tienda, tarjetas de crédito o tarjetas de débito bancarias, aunque también se encuentran disponibles otros métodos de pago como PayPal, Tienda Waldo’s, Farmacias del Ahorro, 7 Eleven, Farmacias Benavides y SPEI.

¿Cuándo son las Ventas Nocturnas organiza Liverpool?

Las cuatro Ventas Nocturnas que Liverpool organiza en el año son la Nocturna para Mamás, la Nocturna para Papás, la Nocturna por Aniversario y la Nocturna por Navidad.

No te pierdas: Inicia entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar; esto es TODO lo que debes saber

Venta Nocturna para mamás

Esta Nocturna generalmente se lleva a cabo durante los últimos días de abril y tiene el objetivo de que los consumidores puedan adquirir los regalos para el Día de la Madre.

Venta Nocturna para papás

Ocurre en el marco del Día del Padre, con el propósito de incrementar las ventas durante esta celebración especial.

Venta Nocturna de Aniversario

Por lo general, se desarrolla durante el primer fin de semana de octubre y tiene el objetivo de celebrar la trayectoria de la tienda.

Venta Nocturna de Navidad

Es la última Nocturna del año y se desarrolla en diciembre.

Cabe decir que Liverpool es uno de los negocios participantes en el Buen Fin, el cual, este año, se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, lo que representa otra oportunidad para comprar a precios reducidos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB