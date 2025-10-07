Inicia entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar; esto es TODO lo que debes saber

Este martes 7 de octubre inicia la entrega de tarjetas de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar en los módulos de la Secretaría del Bienestar habilitados para este fin. Este ciclo de entregas corresponde a las personas que realizaron su registro en agosto.La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad durante la etapa previa a la pensión universal.Para poder recoger el plástico y empezar a recibir los depósitos bimestrales es indispensable presentarse en el lugar y hora asignados y portar la documentación solicitada por la Secretaría de Bienestar.Entre los documentos que piden con mayor insistencia están la identificación oficial (original y copia) y el talón de registro —conocido también como "talón morado"— que se entregó al concluir el trámite de inscripción; además, en el módulo se solicitará tomarse una fotografía que confirme la entrega del plástico.A continuación, un paso a paso claro y práctico para evitar contratiempos:La entrega se realizará del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2025 y el apoyo es 3 mil pesos bimestrales, depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar.Consejos prácticos: llega con tiempo, lleva copia extra de los documentos, evita intermediarios que ofrezcan "gestiones" y usa únicamente los canales oficiales para confirmar horarios y módulos. Casi 2 millones de mujeres están contempladas en esta etapa de entrega, por lo que la organización local puede variar según la demanda en cada municipio; si tienes dudas, consulta la página oficial o el módulo más cercano.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB