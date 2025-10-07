Inicia entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar; esto es TODO lo que debes saber

Este martes 7 de octubre inicia la entrega de tarjetas de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar en los módulos de la Secretaría del Bienestar habilitados para este fin. Este ciclo de entregas corresponde a las personas que realizaron su registro en agosto.

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad durante la etapa previa a la pensión universal.

¿Qué documentos se necesitan para recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Para poder recoger el plástico y empezar a recibir los depósitos bimestrales es indispensable presentarse en el lugar y hora asignados y portar la documentación solicitada por la Secretaría de Bienestar.

Entre los documentos que piden con mayor insistencia están la identificación oficial (original y copia) y el talón de registro —conocido también como "talón morado"— que se entregó al concluir el trámite de inscripción; además, en el módulo se solicitará tomarse una fotografía que confirme la entrega del plástico.

A continuación, un paso a paso claro y práctico para evitar contratiempos:

Verifica la fecha, hora y módulo asignado en la comunicación que recibiste (o consulta en los módulos oficiales).

Lleva identificación oficial vigente en original y copia (INE, pasaporte, cédula profesional) y el talón morado de registro.

Si cuentas con CURP, comprobante de domicilio o acta de nacimiento, llévalos también; algunos módulos los solicitan para validar datos.

Acude personalmente: en la entrega típica te tomarán una fotografía para acreditar la entrega del plástico; si no puedes presentarte, consulta el procedimiento oficial antes de enviar a un tercero.

Revisa la tarjeta al recibirla (nombre y folio) y conserva el sobre sellado hasta confirmar el primer depósito.

¿Cuándo se entregan las tarjetas y cuánto es el apoyo?

La entrega se realizará del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2025 y el apoyo es 3 mil pesos bimestrales, depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Consejos prácticos: llega con tiempo, lleva copia extra de los documentos, evita intermediarios que ofrezcan "gestiones" y usa únicamente los canales oficiales para confirmar horarios y módulos.

Casi 2 millones de mujeres están contempladas en esta etapa de entrega, por lo que la organización local puede variar según la demanda en cada municipio; si tienes dudas, consulta la página oficial o el módulo más cercano.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



