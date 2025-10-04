Liverpool: Venta Nocturna de octubre 2025 ofrece paquetes de viajes con descuento

La Venta Nocturna de Liverpool no solo trae para los clientes descuentos en moda, hogar, tecnología y belleza, sino que también se extiende al turismo. En su edición de octubre 2025, la tienda departamental ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir paquetes de viaje con rebajas de hasta 60%, además de facilidades de pago a meses sin intereses.A través de su plataforma Liverpool Viajes, los consumidores pueden encontrar paquetes que incluyen vuelos, alojamiento, circuitos turísticos, renta de autos, actividades recreativas, todos con la posibilidad de ser financiados a plazos. Según la información de su sitio web, los clientes podrán pagar hasta en 18 meses sin intereses con bancos participantes o en 13 meses sin intereses si utilizan la tarjeta departamental Liverpool.Con esto, Liverpool amplía la experiencia de la Venta Nocturna al incluir no solo productos, sino también servicios de ocio y turismo. De esta manera, se coloca como una opción más para quienes buscan aprovechar las promociones para planear sus próximas vacaciones, viajes familiares o escapadas de fin de semana.Las promociones en viajes forman parte de los beneficios exclusivos que la tienda otorga durante la Venta Nocturna de Liverpool. Al igual que en otros departamentos, la vigencia es del 3 al 5 de octubre, por lo que se recomienda revisar la oferta disponible en el portal oficial y confirmar términos y condiciones antes de concretar la compra.El acceso a los paquetes turísticos está disponible desde el sitio viajestr.liverpool.com.mx, donde se pueden comparar precios, elegir destinos nacionales o internacionales y conocer qué bancos participan en la modalidad de meses sin intereses.Algunos de los viajes nacionales que están en promoción son de 4 noches, para 2 personas:City Express Junior by Marriott Cancun, $5,825 por personaPlaza Pelicanos Club Beach Resort, $8,283 por personaHotel Castillo Huatulco & Beach Club, $5,914 por personaEntre los viajes internacionales que ofrecen están:Holiday Inn Express Madrid Airport by IHG, $28,314 por personaB&B HOTEL PARIS SUD CHATENAY MALABRY, $22,446 por personaHotel Philia Rome, $18,978 por personaPara conocer más sobre los términos y condiciones de los paquetes de viajes, así como los plazos en pagos, consulta la página https://viajestr.liverpool.com.mx/paquetes/*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF