¿Por qué será más caro festejar el 15 de septiembre este 2025?

Este año, preparar la clásica cena mexicana en casa podría convertirse en un verdadero reto económico

A pesar de las complicaciones económicas, la cena del 15 de septiembre sigue siendo un momento clave para la convivencia familiar y la reafirmación del orgullo mexicano. CANVA

La tradicional celebración del Grito de Independencia en México, que cada año llena de color, música y antojitos los hogares del país, llegará este 2025 con un sabor amargo: los altos costos derivados de la inflación amenazan con encarecer significativamente las Fiestas Patrias.

Inflación y alza en alimentos pegan al festejo

Este año, preparar la clásica cena mexicana en casa —una opción que suele ser la favorita entre familias por su ambiente íntimo y festivo— podría convertirse en un verdadero reto económico. El aumento en los precios de alimentos clave como la carne de cerdo, los chiles y otros ingredientes de la canasta básica ha disparado los costos de los platillos típicos que acompañan la noche del 15. 

LEE: ¿Cuántas calorías hay en un plato de pozole?

Según un análisis de la firma Serta, una cena sencilla para cuatro o cinco personas —que incluya pozole, antojitos, bebidas y postres— podría costar entre mil 500 y tres mil pesos, dependiendo de los ingredientes y el lugar de compra. Esto representa un aumento significativo en comparación con años anteriores.

Comer fuera también costará más

Quienes buscan evitar la cocina y prefieren celebrar fuera de casa tampoco estarán exentos del impacto económico. Festejar en un restaurante de gama media podría costar entre 800 y mil 800 por persona, dependiendo del menú y ubicación del lugar.

Para aquellos que optan por experiencias más exclusivas, como cenas en hoteles de lujo con espectáculos y barra libre, el precio por persona puede fácilmente superar los $3,000 pesos, e incluso alcanzar cifras mayores a los $10,000 pesos, especialmente en zonas turísticas o establecimientos de renombre.

La tradición gastronómica bajo presión

El pozole, los tamales, los chiles en nogada, los pambazos y los buñuelos siguen siendo los protagonistas de la noche del 15 de septiembre. Más allá de su valor culinario, estos platillos representan una celebración de la identidad nacional y de la herencia cultural que se transmite en cada receta.

No obstante, este año muchas familias podrían optar por versiones más económicas o por reducir el número de platillos en su mesa para no comprometer su presupuesto.

Una celebración más austera

A pesar de las complicaciones económicas, la cena del 15 de septiembre sigue siendo un momento clave para la convivencia familiar y la reafirmación del orgullo mexicano. Sin embargo, todo indica que en 2025 muchas familias buscarán celebrar con moderación, priorizando platillos accesibles y reuniones más íntimas, adaptándose a la realidad económica sin dejar de lado el espíritu festivo. 

