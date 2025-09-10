Bolsa Mexicana pierde y rompe racha de cuatro jornadas de avances

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 0.31 % y su principal indicador bajó a 60 mil 489.19 unidades para romper una racha de cuatro jornadas al alza, entre ellas tres consecutivas con récords de cierre máximo, en una jornada con resultados mixtos a nivel mundial.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global en la víspera a la publicación de la inflación al consumidor de Estados Unidos", explicó la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

En México, indicó la experta, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la BMV, "cerró la sesión con una pérdida del 0.31 % para romper una racha de cuatro sesiones de ganancias".

Al interior, expuso Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Bimbo (-1.61 %), Qualitas (-3.95 %), Grupo Carso (-3.06 %), Inbursa (-1.39 %) y Walmex (-0.3 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que con el movimiento de este día el índice mexicano registra en septiembre un avance del +3,03 % y su ganancia acumulada en lo que va de 2025 es de 22.17 %.

"Este miércoles, el IPC retrocedió y rompió una racha positiva de cuatro sesiones. Al interior del índice, 20 de las 36 principales emisoras cerraron en terreno negativo", expuso Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.16 % frente al dólar, al cotizar en 18.59 unidades por billete verde, frente a los 18.62 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 190.7 millones de títulos por un importe de 16.591 millones de pesos.

De las 654 firmas que cotizaron en la jornada, 272 terminaron con sus precios al alza, 360 tuvieron pérdidas y 22 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 6.71 %; de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 4.92 %, y de la firma Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el 3.82 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el -4.22 %; de la aseguradora automotriz Qualitas (Q) con el -3.95 %, y de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el -3.44 %.

