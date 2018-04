Las "próximas semanas" serán decisivas para el futuro de TLCAN: EU

El secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, se mostró hoy "optimista" de que pueda haber avances pronto en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá, y dijo que las próximas semanas serán cruciales para alcanzar un acuerdo.

"Si nos alargamos mucho más que las próximas pocas semanas, va a ser muy difícil, en términos prácticos, llegar a un acuerdo hasta después de las elecciones" presidenciales de julio en México y legislativas en noviembre en EU, dijo Ross en un encuentro con un reducido grupo de medios en Lima.

"Estamos algo limitados de tiempo por el calendario político", agregó el encargado de comercio del Gobierno de Donald Trump.

El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, afirmó este lunes que hay una probabilidad del "80 por ciento" de que los tres países negociadores lleguen a un acuerdo "a más tardar la primera semana de mayo".

Interrogado sobre si está de acuerdo, Ross dijo que "es difícil hablar en porcentajes".

"Será o el 100 % si lo conseguimos o el 0 % si no lo hacemos. Así que nosotros somos optimistas, y supongo que si Ildefonso está hablando del 80 %, debe ser bastante optimista", añadió.

Las palabras de Ross vuelven a imprimir un sentido de urgencia a la negociación, horas después de que Trump asegurara que él no tiene "un marco temporal" para el TLCAN.

"Les he dicho a los mexicanos que podemos negociar sin fin (...) Estamos bastante cerca de un acuerdo, podría ser en dos semanas, tres meses o cinco meses, no me importa", dijo Trump en Washington.

El presidente remarcó: "Mientras tanto, nadie se está trasladando a México. Mientras el TLCAN esté en estado de renegociación, ninguna empresa va a gastar miles de millones de dólares en instalar allí una planta automotriz".

Ross negó, sin embargo, que eso signifique que a Trump no le importe alargar la negociación, y dijo que "lo que hizo fue recitar un hecho".

"Es muy difícil que un país atraiga inversión de capital si las empresas en ese país no saben cuáles serán las reglas a partir de ahora. (Trump) Estaba dejando claro un hecho, no diciendo que se va a aprovechar de ello", opinó el titular de Comercio.

La pasada semana, los tres ministros encargados de renegociar el TLCAN se reunieron en Washington con el fin de buscar un pacto preliminar para anunciarlo en la Cumbre de las Américas que se celebra este fin de semana en Lima, algo que finalmente no se logró.

El negociador principal de EU es el representante de Comercio Exterior estadounidense, Robert Lighthizer, cuya oficina anunció hoy que finalmente no viajaría a Lima.

No obstante, Ross ya se reunió hoy con la ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, y dijo estar abierto a mantener conversaciones también con México durante su visita a Lima.

También está en Lima el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, quien se reúne a menudo con el canciller mexicano, Luis Videgaray, aunque de momento no está confirmado que vayan a encontrarse.

JA