Si estás buscando una computadora portátil económica y confiable, Liverpool tiene ofertas que no puedes dejar pasar. Desde laptops básicas hasta modelos reacondicionados con pantalla Full HD y procesadores Intel, estas opciones son perfectas para trabajo, estudio o entretenimiento.

Laptops en oferta en Liverpool

Lenovo Laptop 82V6009NUS, 14 pulgadas HD, Intel Celeron, 4 GB RAM, 128 GB eMMC.

Precio anterior: 6 mil 283 pesos; precio actual: 4 mil 345 pesos.

HP Laptop 14-dq6012dx, 14 pulgadas HD, Intel Celeron con gráficas integradas, 4 GB RAM, 128 GB SSD.

Precio anterior: 6 mil 578 pesos; precio actual: 4 mil 590 pesos.

Gateway Laptop RBGWTN156-11BK, 15.6 pulgadas Full HD, Intel Pentium con gráficas integradas, 4 GB RAM, reacondicionada.

Precio anterior: 4 mil 799 pesos; precio actual: 3 mil 999 pesos.

HP Laptop 14-DQ6014DX, 14 pulgadas HD, Intel Celeron con gráficas integradas, 4 GB RAM, 128 GB SSD.

Precio anterior: 6 mil 999 pesos; precio actual: 4 mil 724 pesos.

HP Laptop 2 en 1 ProBook x360 11 G6, pantalla touch de 11.6 pulgadas Full HD, Intel Core i5 con gráficas integradas, 8 GB RAM, 128 GB SSD, reacondicionada.

Precio anterior: 5 mil 599 pesos; precio actual: 4 mil 489 pesos.

¡Aprovecha estas ofertas!

No dejes pasar la oportunidad de renovar tu laptop sin gastar de más. Estas promociones están disponibles por tiempo limitado, así que visita Liverpool y asegura tu equipo antes de que se agoten.

