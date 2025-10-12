Beca Rita Cetina: Apellidos que reciben su pago mañana 13 de octubre

Desde el pasado lunes 6 de octubre, las cuentas oficiales del Banco del Bienestar y Programas del Bienestar dieron a conocer el calendario correspondiente a los pagos del primer bimestre de ciclo escolar 2025-2026 (septiembre-octubre) de la Beca Rica Cetina 2025, para todos los estudiantes de secundaria.

La beca ofrece a los alumnos un monto de mil 900 pesos, entregados a través de la tarjeta del Banco del Bienestar de forma bimestral, es decir, cada dos meses.

Los depósitos se hacen según con la letra inicial del primer apellido paterno de la persona titular, con el propósito de asegurar un proceso ordenado y ágil.

De esta forma, para mañana lunes 13 de octubre el apoyo se entrega a los apellidos que comienzan con las letras "M".

ESPECIAL

Los pagos de la beca Rita Cetina finalizarán el próximo viernes 17 de octubre.

Cabe señalar que si en una familia hay dos estudiantes de secundaria registrados en la beca, el monto del depósito aumentará, llegando a los 2 mil 600 pesos bimestrales. A este monto se le agregarán 700 pesos adicionales por cada alumno extra registrado en el programa.

Te puede interesar: Remanente de "Raymond" afectará con fuertes lluvias a estos estados

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV