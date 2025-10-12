SAT podría sancionar a usuarios con tarjeta Liverpool por esta razón

En temporadas de descuentos, muchas personas aprovechan las facilidades de pago que ofrecen tiendas como Liverpool. Sin embargo, el SAT lanzó una advertencia importante: el uso inadecuado de estas tarjetas puede generar una discrepancia fiscal y derivar en multas que podrían costar miles de pesos.

Aunque las tarjetas departamentales no pertenecen a bancos tradicionales, el SAT sí puede detectar inconsistencias entre lo que gastas y lo que declaras. Liverpool no envía directamente tus movimientos al SAT, pero los pagos que realizas para cubrir la tarjeta dejan rastro cuando los haces con depósitos, transferencias o desde cuentas bancarias.

Si gastas más de lo que tienes registrado como ingreso y no puedes comprobar el origen del dinero (por ejemplo, si proviene de un préstamo, ahorro, regalo o ingreso extra), la autoridad fiscal puede presumir que estás omitiendo ingresos y exigirte el pago de impuestos pendientes, además de aplicar sanciones.

¿Qué recomienda el SAT para evitar problemas?

Guarda comprobantes y estados de cuenta.

Facturas, tickets, transferencias o cualquier respaldo sirve para demostrar de dónde salió el dinero.

Declara correctamente tus ingresos.

Aunque sean pequeños trabajos, ventas o servicios, reportarlos te protege de sospechas y multas.

Evita transferencias sin justificación.

Mover dinero entre cuentas sin comprobantes puede levantar alertas si no coincide con lo que declaras.

Usar tarjetas departamentales no es un problema; lo importante es que todo pago tenga respaldo y coincida con tus ingresos registrados ante el SAT.

