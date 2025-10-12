La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó que siete personas fallecieron en distintos puntos del estado, a consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas.

La mandataria dijo que se trata del derrumbe en una casa de Amacuzac, donde tres personas fallecieron. En otros casos unas personas a bordo de una motocicleta trataron de cruzar un río y los llevó la corriente; una mujer que se metió a nadar al río Yautepec y en otra persona que fue arrastrada por la corriente.

Por lo anterior, hizo un llamado a la población a evitar meterse a los ríos en esta temporada y confirmó que en todos los municipios hay albergues para atención a la ciudadanía.

De igual manera confirmó que el Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, ERUM y Protección Civil, aplicó el Plan DN-III-E ante un derrumbe ocurrido en el poblado de Huajintlán, municipio de Amacuzac.

La 24 Zona Militar informó que autoridades permanecieron en la zona durante 24 horas para coordinar labores de rescate, brindar atención médica y garantizar la seguridad de los habitantes.

Por su lado, el director general del DIF Morelos, Jorge Alquicira Cedillo, informó que a partir de este domingo se instalarán Centros de Acopio en los municipios de Cuernavaca, Cuautla y Emiliano Zapata para recolectar ropa y víveres que serán entregados a los damnificados del Estado de Veracruz.

