Infonavit: ¿Cómo saber si mi deuda se congeló?

Desde noviembre del año pasado, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum , ordenó congelar las deudas y mensualidades de 2 millones de créditos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de la modalidad "Veces Salario Mínimo" otorgados antes de 2013. Con esta acción, el Gobierno de México busca resolver una deuda histórica con las y los trabajadores.

Para conocer si tu deuda con el Instituto ha sido congelada, debes verificar si tu crédito es elegible para el programa de congelamiento de saldos.

Pasos a seguir:

Verifica si tu crédito es elegible : el programa de congelamiento de saldos se enfoca principalmente en créditos otorgados en Veces Salario Mínimo (VSM) antes de 2013, ya que estos créditos han tenido incrementos importantes en el saldo.

Consulta los beneficios en línea : ingresa al sitio web oficial del Infonavit, en la sección de "Saldos congelados", y proporciona tu NSS, CURP o RFC para verificar si te aplica algún beneficio.

Si no puedes acceder o tienes dudas, comunícate al Infonatel al número o acude a un Centro de Servicio Infonavit. ESPECIAL / Infonavit

Comunícate con el Infonavit : si tienes dudas o no puedes verificar tu situación en línea, llama al Infonatel al 800 008 3900.

Asiste a un Centro de Servicio Infonavit : para obtener información detallada sobre tu caso y los beneficios específicos, acude a tu Centro de Servicio Infonavit más cercano.

¿Qué sucede si mi crédito es elegible?

En caso de ser parte de los millones de trabajadores mexicanos beneficiados con el congelamiento de tu deuda, esto significa que esta no se incrementará con los ajustes anuales por el salario mínimo.

Los créditos que cumplen con los requisitos ya cuentan con una suspensión inicial de pagos, un cambio que se verá reflejado en los estados de cuenta desde enero de 2025.

Además de este congelamiento, y dependiendo de cada caso, los beneficiarios podrían obtener ventajas adicionales, como un descuento del saldo total de la deuda .

Es importante destacar que, si la persona mantiene un empleo formal, el 5 % de las contribuciones que realiza el empleador se utilizará para reducir directamente el capital adeudado.

