Pensión Mujeres Bienestar: Esto necesitas para recibir tu tarjeta en octubre

Del 7 de octubre al 7 de noviembre, las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto a la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su tarjeta Bienestar

Por: El Informador

La secretaria de Bienestar detalló que a las beneficiarias se les enviará un SMS con el día, la hora y el lugar para recogerla. ESPECIAL / PENSIÓN MUJERES BIENESTAR

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó durante la conferencia matutina de este lunes 29 de septiembre, que del 7 de octubre al 7 de noviembre, las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto a la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su tarjeta Bienestar.

Montiel Reyes detalló que a las beneficiarias se les enviará un SMS con el día, la hora y el lugar para recogerla.

Indicó que al término del pago del bimestre septiembre-octubre, más 16 millones 400 mil personas recibieron apoyo y se destinó una inversión de 92 mil 358 millones de pesos.

Para recibir tu tarjeta de Bienestar...:

  • Asiste en la fecha, hora y lugar indicado.
  • Lleva identificación oficial (original y 1 copia).
  • Entrega el talón morado del registro de solicitud.
  • Te tomarán una fotografía.
  • Te entregarán el sobre de la tarjeta cerrado.

*Con información de SUN.

