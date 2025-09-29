MTU: ¿Qué cuentas bancarias no están obligadas a activarlo?

En los últimos días, el Monto Transaccional del Usuario (MTU) se ha colocado en el centro de la conversación financiera, pues representa un cambio en la forma en que se realizan transferencias electrónicas en México. Sin embargo, este mecanismo no será obligatorio para todas las cuentas ni para todos los clientes bancarios.

Un candado de seguridad en la banca digital

El MTU busca ser una herramienta contra estafas y fraudes electrónicos. En términos sencillos, consiste en fijar un límite máximo de dinero que puede transferirse desde la aplicación o la banca en línea. A partir del 1 de octubre de 2025, si el usuario no define su propio tope, el banco establecerá uno automático de mil 500 UDIS, es decir, alrededor de 12 mil 800 pesos según el valor actual. La ventaja es que cada cliente podrá ajustar este monto según le convenga.

En palabras simples, se trata de un candado de seguridad flexible que brinda mayor control sobre movimientos inusuales.

¿A quiénes no aplica el MTU?

El Diario Oficial de la Federación precisa que el Monto Transaccional del Usuario “no será aplicable a las Cuentas Bancarias de Nivel 1 (N1), ni a sus servicios, créditos y tarjetas de débito o crédito asociadas a dichas cuentas”. Por ello, quienes cuenten con este tipo de cuentas no necesitan activar el MTU.

Cuentas de Nivel 1: límites y características

El Banco de México (Banxico) señala que las Cuentas Bancarias de Nivel 1 fueron creadas para operaciones pequeñas y bajo control. Entre sus restricciones se encuentran:

Los depósitos en un mes no pueden superar 750 UDIS, cerca de 6mil 083 pesos .

. El saldo total no debe rebasar mil UDIS, aproximadamente 7 mil 795 pesos.

Estas cantidades están por debajo del salario mínimo mensual de 2025, que asciende a 8,480 pesos en gran parte del país. Por ello, resultan prácticas para usuarios con movimientos modestos y, al mismo tiempo, están exentas de la aplicación del MTU.

¿Quiénes utilizan cuentas de este tipo?

Las cuentas N1 están diseñadas para clientes que buscan practicidad y seguridad. Según BBVA, son ideales para quienes requieren una cuenta básica sin funciones adicionales.

Entre los principales usuarios destacan jóvenes que inician su vida financiera, ya que les permite aprender a administrar su dinero sin riesgos elevados.

También son útiles para quienes realizan pocas transacciones, pues les da control sobre sus movimientos y evita complicaciones innecesarias.

Los diferentes niveles de cuentas

De acuerdo con información de Banxico y BBVA, los bancos en México manejan cuatro niveles de cuentas, con distintos requisitos y límites:

Nivel 1 (N1): El más sencillo, solo requiere nombre completo y fecha de nacimiento. Depósitos mensuales hasta 750 UDIS (≈ 6 mil 083 pesos).

Nivel 2 (N2): Pensado para un uso moderado, con beneficios adicionales como seguros. Pide identificación y comprobante de domicilio. Límite de 3 mil UDIS (≈ 24 mil 333 pesos). Un ejemplo es la Tarjeta Libretón Básico de BBVA.

Nivel 3 (N3): Para clientes con mayor actividad financiera y recursos. Límite de 10 mil UDIS (≈ 81 mil 112 pesos). Requiere datos más completos, incluidos comprobantes y constancia de persona física.

Nivel 4 (N4): Dirigido a quienes buscan servicios exclusivos. No tiene tope de depósitos y comparte requisitos con el Nivel 3. BBVA aclara que un cliente puede ser notificado para pasar a este nivel si sus operaciones aumentan.

A diferencia de las cuentas N1, los niveles 2, 3 y 4 sí deberán configurar el MTU, ya que manejan cantidades mayores y requieren mayor protección frente a fraudes o robos digitales.

